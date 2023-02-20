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逾三十國反對俄羅斯與白俄運動員重返國際賽

  • i-Cable
  • 2023年02月21日
逾三十國反對俄羅斯與白俄運動員重返國際賽
【有線新聞】英國、美國和法國等超過30個國家表明，支持繼續禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參與國際賽事，包括2024年巴黎奧運。
英國政府的聲明說，嚴重關注直接受兩國政府資助的運動員能否保持中立，強調除非兩國立即停止入侵烏克蘭，否則不會支持她們的運動員參與國際大型體育賽事。
國際奧委會早前說，正研究建議容許俄羅斯和白俄羅斯運動員在特定條件下重返國際賽事，包括巴黎奧運等。
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