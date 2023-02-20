i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
逾三十國反對俄羅斯與白俄運動員重返國際賽
i-Cable
2023年02月21日
【有線新聞】英國、美國和法國等超過30個國家表明，支持繼續禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參與國際賽事，包括2024年巴黎奧運。
英國政府的聲明說，嚴重關注直接受兩國政府資助的運動員能否保持中立，強調除非兩國立即停止入侵烏克蘭，否則不會支持她們的運動員參與國際大型體育賽事。
國際奧委會早前說，正研究建議容許俄羅斯和白俄羅斯運動員在特定條件下重返國際賽事，包括巴黎奧運等。
兩岸國際
新聞資訊
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日
下一則新聞
下一則新聞
日本退稅2023｜所需文件／退稅條件／流程／電子化有幾方便？7注意事項自由行必看
旅遊
有線生活
今天
推薦閱讀
世冠盃大改革 2025年擴至32隊、改4年一度
體育
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月15日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月09日
台灣自由行必知9條Q&A 港人入境要針卡、PCR？需要戴口罩？珍珠奶茶膠杯拜拜？
旅遊
生活
有線生活
2023年02月14日
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023 1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
旅遊
有線生活
2023年02月20日
上環城巴撞七人車後疑不顧而去 四人輕傷送院
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月15日
活力午餐｜由罷工傳言、延遲送飯到飯盒有問題 「一文整合」到底發生了甚麼事？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月17日
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日