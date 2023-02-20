逾三十國反對俄羅斯與白俄運動員重返國際賽

【有線新聞】英國、美國和法國等超過30個國家表明，支持繼續禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參與國際賽事，包括2024年巴黎奧運。

英國政府的聲明說，嚴重關注直接受兩國政府資助的運動員能否保持中立，強調除非兩國立即停止入侵烏克蘭，否則不會支持她們的運動員參與國際大型體育賽事。