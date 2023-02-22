財政預算案2023｜$5,000消費券　交通補貼延至10月　增子女免稅額　不斷更新派糖措拖

【有線新聞】

．本港去年經濟收縮3.5% 財爺料今年經濟實質增長3.5%至5.5%

．政府預留一億元吸引大型盛事來港舉行 另啟動「HAPPY HONG KONG 開心香港」 聚焦美食體驗、文青創作等活動

財政預算案2023｜派五千元消費券、薪俸稅退稅六千

．政府分兩期發放共5,000元消費券 合資格者四月先發放3,000元 不同入境計劃在港居住或升學將獲2,500元

．寬減2022/23年度利得稅、上限6,000元 寬減2023/24年度首兩季非住宅物業差餉、每戶每季上限1,000元

．寬減2022/23年度百分百薪俸及個人入息稅、上限6,000元 寬減2023/24年度首兩季住宅物業差餉、每戶每季上限1,000元

．向綜援戶、長生津、高齡津貼、傷殘津貼、在職家庭津貼發放多半個月補貼

．公共交通費用補貼延多半年至十月底 向合資格住戶提供1,000元電費補貼 向學校考生代交來年DSE考試費

．中小企融資擔保計劃申請期限延長至明年3月底

．增加子女基本免稅額、子女出生課稅年度額外免稅額增至13萬

財政預算案2023｜發至少五百億銀債

．政府擬下年度發行至少500億銀債、150億綠色零售債券

．預留兩億元提升「智方便」平台 改善用戶體驗

．陳茂波：續與內地探討擴闊互聯互通 研在港發行國債期貨

財政預算案2023｜樓市政策

．今年賣地計劃共12幅住宅用地 料全年可供約20,550個單位

．各項樓市辣招維持不變 惟即日起調整從價印花稅第二標準稅率稅階 減輕一般家庭首置負擔 樓價650萬元少付4.5萬稅

財政預算案2023｜教育、加煙稅

．即時將每支香煙煙草稅提高六亳 目標將吸煙率由9.5%降至7.8%

．23/24學年起職訓局推出為期兩年先導計劃 恆常推出應用教育文憑取代毅進課程

財政預算案2023｜向馬會徵額外博彩稅

．2023/24年度起 每年向馬會徵收24億元「額外足球博彩稅」 為期五年

．馬會：將重大影響慈善信託基金撥款、惟不會減少每年恒常損款水平

．陳茂波：2022/23年修訂預算約1,400億元赤字 較原本預算高約560億元 財政儲備降至約8,200億元水平

．公務員編制繼續零增長