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高才通｜賀建奎簽證無效 黃錦輝：無可能五年內有三年經驗
i-Cable
2023年02月22日
【有線新聞】入境處宣告內地科學家賀建奎獲批的「高才通」簽證無效。有立法會議員認為，政府應再解釋賀建奎獲批詳請。
選委會界別黃錦輝：「這裏有個虛位，究竟賀教授哪裏無申報清楚，虛報了自己有累積三年經驗？如果根據他的歷程，去年四月出獄一年都不夠，自己坐了三年，怎可能五年之內累積有三年經驗？」
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