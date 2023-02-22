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土敘大地震｜攝影師離鄉赴重災區　孤身踏瓦礫掛逾千紅氣球　只為送上最後的玩具

  • News Editor
  • 2023年02月22日
土敘大地震｜攝影師離鄉赴重災區　孤身踏瓦礫掛逾千紅氣球　只為送上最後的玩具

【有線新聞】土敘大地震發生已兩星期，災區依然一遍頹垣敗瓦，當地民眾仍難走出傷痛。就在重災區的土耳其安塔基亞（Antakya），一名男子近日踏遍當地的瓦礫堆，獨自默默的掛上一個個紅氣球，說要為遇難的「他們」送上最後的玩具。

自願往災區救援　救不出孩子數夜難眠

據英國《每日郵報》報道，這名男子名為Ogun Sever Okur，是當地「Ogun Abi」兒童協會創始人。他在本月18日於社交平台發布短片，可見他將氣球連掛到瓦礫堆伸出的金屬上，以紀念在襲擊該地區的致命地震中遇難的兒童。據他表示，紅氣球是代表快樂、愛。

本身是攝影師的家鄉阿達納（Adana）距塔基亞約200公里，他在大地震後的幾天，自願前往安塔基亞擔任救援人員。「三個孩子死在這裡。他們分別是18個月、4歲和6歲，」Okur說這個區域讓他印象深刻，「我幾個晚上無法入睡，因為我們無法從這裡救出孩子們。」

Okur在災場玩具旁掛上紅氣球,。Ogun Sever Okur IG圖片

讓喪生孩子們的記憶繼續存在

自2020年以來，Okur通過他的協會支持貧困兒童，為青少年提供玩具和食物，某些情況下還提供假肢或手術。他已經在安塔基亞的五六座建築物中，掛上多達1,000個氣球，讓失去生命的孩子們的記憶繼續存在，「在這裡失去了很多天使，我們以喪生孩子們的名義懸掛氣球，這裡的每個氣球都代表一個孩子。」

值得關注的是，災場已經再沒有奇蹟發生，但悲痛依然籠罩在這片土地。在本月20日星期一，安塔基亞再發生6.4級地震和餘震。據當地災害管理機構指出，在最近的地震中至少有6人喪生。

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