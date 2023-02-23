北韓數十囚犯難抵飢餓集體逃獄　逾700人餓死病死　脫北者爆當地「最惡劣監獄」黑幕

【有線新聞】北韓平安道、黃海道等地的監獄由去年底至今年初，共有數十名囚犯因饑飽問題集體逃獄，逃走過程中更涉及搶掠、偷糧食及殺人等罪行，當局至今仍未成功搜捕逃犯。

《韓聯社》報道，北韓政府連續數月在發生越獄事件的監獄附近宵禁，並盤問可疑人士及檢查住所，但至今未能拘捕相關人士。消息人士指，北韓為防範新冠疫情封鎖國境，導致糧食短缺，加上有個別監獄職員侵吞囚犯糧食出售謀財，令監獄糧食供應進一步惡化。在平安南道價川教化所等三座監獄近兩年來，有逾700名囚犯餓死或病死。

北韓監獄人權問題屢受關注，曾有「脫北者」大爆北韓監獄恐怖內幕，獲聯合國人權理事會刊登於官網。在北韓服役約10年的軍人權孝真，大學畢業後進入北韓勞動黨機關報社工作，但收入低微，遂打算賺取外匯幫補家計，但當局以未經允許與外國人接觸為由將他拘捕，權孝真最終於2001年判囚15年，於「北韓最惡劣監獄」之稱的​​全巨裡教化所服刑。

「粟米飯」作餌 活捉老鼠生食

他透露，一個監倉收押120人，睡覺時會碰到其他人的頭或腿，每日早上六點起床，白天必須進行10小時伐木及製造家具等懲罰勞動，晚上學習兩小時已故北韓領袖金日成的思想和語錄。他稱，獄方僅向囚犯提供粟米和粟米芯混合而成的「粟米飯」，有犯人難抵飢餓，用「粟米飯」作餌，吸引老鼠再捕捉生吃，更指一隻老鼠可換三餐飯。

女囚犯被打至皮膚撕裂 一年未能正常行走

聯合國2021年曾發表北韓人權報告，有女囚犯被國安人員用木柴毆打，臉上皮膚撕裂，下巴脫臼，四隻牙齒被打斷，其大腿亦被不斷毆打，一年未能正常行走。另外，亦有女囚犯被要求將一個70公升浴缸內的水潑到地上，穿著褲子坐在上面，令身體感到寒冷。