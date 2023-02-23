河邊散步鱷魚突襲寵物狗　美國八旬婦「無端」變獵物慘死　專家：想生存別要就範

【有線新聞】美國佛羅里達州日前發生一宗鱷魚襲擊事件，一名85歲婦人在湖邊散步放狗時，突遭潛伏水中的鱷魚快速靠近攻擊。當地設置的野生動物攝影機拍下可怕一刻，可見鱷魚原打算攻擊體型細小的寵物狗，最終卻轉變捕獵對象，將婦人拖入水中，寵物狗反而倖免於難。當地專家直言鱷魚性格「投機取巧」，想要活命就應該對牠「製造麻煩」。

女事主試圖拉開愛犬 反遭鱷魚拖入水

據當地媒體報道，事件於本月20日在皮爾斯堡（Fort Pierce）發生，當時女事主拖著她的狗沿湖邊，涉事約3米長的鱷魚突然浮出水面，然後蹣跚地向狗撲去。女事主試圖拉開愛犬遠離鱷魚，但鱷魚反而抓住了她，攝影機拍下女事主被拖入湖中。

「湖里有一個女人，鱷魚抓住了她！」76歲鄰居湯馬絲（Carole Thomas）向傳媒表示，她當時立即撥打911試圖求助，但就在通話期間，漸漸見不到女子浮出水面。湯馬絲其後拿出一根桿試圖把女事主拉回岸，但已不可能找到她了。她的屍體後來從湖中被發現。

事前已間中出現 被制服後處安樂死

據報道，這隻鱷魚事前已間中在事發一帶出現，當地居民更為牠取名為「亨利」。野生動物專家其後在湖底發現了這隻鱷魚，將其拖出水面制服帶走，其後已施行安樂死。

據佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（FWC）表示，州內67個縣全都可以找到鱷魚，但它們「很少咬人」，但自1948年以來也曾發生442宗襲擊事件，當中26宗導致人員死亡。FWC建議如果被鱷魚咬傷，「最好的辦法就是反擊」，因為鱷魚是投機取巧者，傾向吃「現成獵物」，而如果獵物不容易被制服，就往往會「放口」撤退。