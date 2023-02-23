返回
按輸入鍵開始搜尋

ChatGPT｜美國大學兩教員發信悼槍擊案　文末露「破綻」惹全校噁心　感人文字實則冷血？

  • News Editor
  • 2023年02月23日
ChatGPT｜美國大學兩教員發信悼槍擊案　文末露「破綻」惹全校噁心　感人文字實則冷血？

【有線新聞】美國密歇根州立大學本月13日發生槍擊案，造成3死5傷，而行兇43歲男性槍手在被警方追捕時飲彈自盡。事件再度引發美國社會熱議，田納西州有私立大學學院的「公平、多元化和包容辦公室」向全校發電郵悼念事件，並藉此呼籲學生守望相助，但感人言詞在信尾卻出現大反轉，直接標明是用AI生成，迅即引發學生不滿。

發信呼籲相互關心　力創更有同情心的未來

這封以美國范德堡大學皮博迪學院「公平、多元化和包容辦公室」發出的電郵寫道：「在密歇根州槍擊事件發生後，讓我們作為一個社區團結起來，重申我們致力於相互關心，並在我們的校園內促進包容性文化」，「通過這樣做，我們緬懷這場悲劇的受害者，並努力為所有人創造一個更安全、更富有同情心的未來」。

然而，這封電郵末尾卻留有一句標注:「Paraphrase from OpenAI’s ChatGPT AI language model（摘自OpenAI的ChatGPT AI語言模型）, personal communication, February 15, 2023,」

學生斥病態扭曲　質疑教員「懶得去思考」

據校內學生報「The Vanderbilt Hustler」報道，這封電郵受到學生嚴厲譴責。一名正正來自密歇根州的大四學生直言，用電腦書寫關於社區團結的信息是種病態而扭曲的諷刺，「因為你自己都懶得去思考」。另一名學生則憤怒地表示，校方發信似乎只是出於「職責」，對悲劇死傷者缺乏同情心。

皮博迪學院表示將調查事件，又指電郵未按照該學院常規程序發出，而有份簽署電郵的副院長Nicole Joseph及其副理Hasina Mohyuddin將暫時停職。Joseph停職前則向學生發電郵，就使用AI寫電郵一事作出「錯誤判斷」而道歉。

ChatGPT｜微軟Bing「AI大暴走」亂示愛、發脾氣　嚇怕測試用家：人類沒準備好面對它！

其他人也在看
旺角單位拆僭建墜鐵枝　63歲女途人遭插頭送院不治　警拘60歲裝修工
2023年02月22日
奶茶每日一杯　30歲女皮膚老化如50歲　中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
2023年02月16日
消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
2023年02月22日
觀塘華峰園三歲女童墮樓　送院不治　單位疑無裝窗花
2023年02月19日
考車牌｜考路試犯錯「肥佬」　圖以500元行賄考官換合格　26歲男子遭廉署起訴
2023年02月21日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女　網民質疑拍攝大腿不違法　律師拆解疑問
2023年02月21日