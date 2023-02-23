ChatGPT｜美國大學兩教員發信悼槍擊案　文末露「破綻」惹全校噁心　感人文字實則冷血？

【有線新聞】美國密歇根州立大學本月13日發生槍擊案，造成3死5傷，而行兇43歲男性槍手在被警方追捕時飲彈自盡。事件再度引發美國社會熱議，田納西州有私立大學學院的「公平、多元化和包容辦公室」向全校發電郵悼念事件，並藉此呼籲學生守望相助，但感人言詞在信尾卻出現大反轉，直接標明是用AI生成，迅即引發學生不滿。

發信呼籲相互關心 力創更有同情心的未來

這封以美國范德堡大學皮博迪學院「公平、多元化和包容辦公室」發出的電郵寫道：「在密歇根州槍擊事件發生後，讓我們作為一個社區團結起來，重申我們致力於相互關心，並在我們的校園內促進包容性文化」，「通過這樣做，我們緬懷這場悲劇的受害者，並努力為所有人創造一個更安全、更富有同情心的未來」。

然而，這封電郵末尾卻留有一句標注:「Paraphrase from OpenAI’s ChatGPT AI language model（摘自OpenAI的ChatGPT AI語言模型）, personal communication, February 15, 2023,」

學生斥病態扭曲 質疑教員「懶得去思考」

據校內學生報「The Vanderbilt Hustler」報道，這封電郵受到學生嚴厲譴責。一名正正來自密歇根州的大四學生直言，用電腦書寫關於社區團結的信息是種病態而扭曲的諷刺，「因為你自己都懶得去思考」。另一名學生則憤怒地表示，校方發信似乎只是出於「職責」，對悲劇死傷者缺乏同情心。

皮博迪學院表示將調查事件，又指電郵未按照該學院常規程序發出，而有份簽署電郵的副院長Nicole Joseph及其副理Hasina Mohyuddin將暫時停職。Joseph停職前則向學生發電郵，就使用AI寫電郵一事作出「錯誤判斷」而道歉。