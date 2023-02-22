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日日有頭條：08年警拘男子疑盜港鐵垃圾桶

  • i-Cable
  • 2023年02月22日
【有線新聞】2008年，港鐵站垃圾桶內膽接連失竊。警方拘捕一名男子，他承認企圖偷取垃圾桶內膽轉售圖利。
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