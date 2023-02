R. Kelly性侵兒童罪成再被判囚20年　傳當年藉假文件娶15歲妻子　名作《I Believe I Can Fly》成絕響

【有線新聞】經典金曲《I Believe I Can Fly》主唱、56歲著名R&B歌手R. Kelly 2019年涉詐騙及性販賣罪,去年被判入獄30年,其後亦被芝加哥法院裁定誘騙未成年人士發生性行為,以及製造兒童色情照片罪成,今被判監20年,大部分刑期獲准同期執行。

正在服刑的R. Kelly今被判監20年,當中19年將與紐約法院判處的30年刑期同時執行,另外一年則會在30年刑期屆滿後額外執行。化名「Jane」的37歲受害者,透過律師在法庭上宣讀聲明,指「當童貞在14歲時被一個戀童癖者奪走,我將無法永遠不去看、不去想,或不受到我被引誘參與的兒童色情作品影響。」另一關鍵證人亦陳述,指「因為R. Kelly,我失去了尊嚴,失去了夢想,我失去我的少年時代。」她稱,R. Kelly虐待和專橫令她萌生自殺念頭。

性醜聞纏身 「#MeToo」揭發多年惡行

R. Kelly早年就已經捲進各種性醜聞,大部份牽涉與未成年少女生發性行為。1994年,當年27歲的他和年僅15歲的阿利亞(Aaliyah)結婚,但僅維持數個月,因為阿利亞虛報年齡事件曝光,最終婚姻無效,同年阿利亞發行首張個人專輯《Age Ain’t Nothing But a Number》,正是由R. Kelly作曲兼監製,其後於2001年她前往巴哈馬群島拍攝MV,回程時遇上空難,終年22歲。

2002年,據指是R. Kelly和少女發生性行為的影片流出,他被控藏有兒童色情物品,直到2008年脫罪。至美國2017年捲起「#MeToo」浪潮,R. Kelly被揭發過去30年來利用名氣引誘及脅迫少女,甚至女童進行性行為,於2019年7月被捕。審訊期間多達50人指證其罪行,是「#MeToo」浪潮中最矚目案件之一。

金曲成絕響 為Michael jackson《You Are Not Alone》作者

R. Kelly是1990年代和2000年代最成功的R&B歌手之一,著名歌曲包括《I Believe I Can Fly》、《Bump N’ Grind》以及《Ignition (Remix)》等,這些歌曲為他獲得26項格林美獎提名,共贏得三項格林美獎。R. Kelly亦曾與多名天皇巨星合作,已故流行天王Michael jackson名曲《You Are Not Alone》更由R. Kelly作曲,2013年亦與Lady Gaga合作推出單曲《Do What You Want》。