長洲搶包山｜相隔三年復辦　5.26決賽　下周一接受報名

【有線新聞】長洲搶包山時隔3年復辦。

太平清醮的重頭戲搶包山比賽因疫情停辦三年，今年復辦，決賽訂於5月26日，下星期一接受報名，3月20日截止，名額200個。如人數超出限額，大會將抽籤選出參賽者，參賽者須完成訓練及選拔，爭奪12個決賽名額。