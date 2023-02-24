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壽司郎之亂｜少年向壽司噴疑似酒精　疑「醬油樽」事件前拍攝　壽司郎：考慮遁刑事及民事提訴訟

  • News Editor
  • 2023年02月24日
壽司郎之亂｜少年向壽司噴疑似酒精　疑「醬油樽」事件前拍攝　壽司郎：考慮遁刑事及民事提訴訟

【有線新聞】自日本有少年以口水污染連鎖迴轉壽司店壽司郎的食物及餐具後，引起連鎖效應，愈來愈多同類影片流出。最新一段影片再次發生在壽司郎，有少年向迴轉帶上的壽司和餐牌噴疑似酒精，再次引起食品安全關注，但由於壽司郎已停止以迴轉帶運送壽司，故影片相信是「舔醬油樽」事件前拍攝。壽司郎發言人表示，已看過相關影片，正調查具體的分店與拍攝時間，並考慮是否要就此案報警，就刑事與民事提出訴訟。

片段所見，一名少年拿著酒精噴霧，向迴轉帶上餐牌噴酒精，其後轉到兩碟沒有蓋的壽司時，少年繼續向壽司噴酒精，另一名少年未有制止，更用手觸摸已噴上酒精的壽司，被污染的壽司則未有被取走，繼續沿迴轉帶移動，而當時迴轉帶的另一面有食客在用膳。影片曝光後，有網民起底發現涉事少年是九州地區的中學生，更揭露其身份、學校等個人資料。

少年向壽司噴疑似酒精。

迴轉帶運送　疑「醬油樽」事件前發生

自「舔醬油樽」事件爆出後，壽司郎已停止以迴轉帶運送壽司，改為顧客通過平板電腦下單，再由店員將食物送到顧客座位上，故有關影片料「舔醬油樽」事件爆出前發生。

早在上月尾，日本一名17歲高中生在壽司郎用膳期間，用舌頭舐醬油樽及杯子，又以手指蘸口水觸摸運輸帶上的壽司的影片瘋傳，引起連串風波。壽司郎受事件影響，生意一落千丈，母公司FOOD & LIFE COMPANIES股價事後單日蒸發逾10億港元。食安風波令食客對迴轉壽司信心崩潰，有網民早前發起拯救行動，親身光顧以免迴轉壽司店沒落。

日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元

壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？

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