蔡天鳳碎屍案｜死者與前夫家關係錯綜複雜　疑賣樓動殺機　一文整合案情重點

【有線新聞】28歲名媛、譚仔米線創辦人的媳婦蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案轟動全港，其前夫、家翁及兄長涉嫌謀殺被捕，前家姑則被控妨礙司法公正，而蔡天鳳前家翁的情婦亦捲入這宗謀殺案，涉嫌協助罪犯，正協助調查。蔡天鳳與前夫一家關係撲朔迷離，據了解，蔡天鳳打算出售供前夫一家居住的何文田豪宅，換市值較低的單位居住，惟雙方鬧翻，更疑因此招惹殺身之禍，本文將整合這宗碎屍案的詳情：

案中主要人物

蔡天鳳（Abby Choi）—死者—28歲

蔡天鳳共經歷兩段婚姻，18歲時與年齡相若的疑犯鄺港智結婚，誕下一對現時分別10歲及8歲的兒女，兩人離婚後，蔡天鳳於2016年12月與譚仔米線創辦人譚澤均的兒子Chris結婚，並誕下兩名子女。雖然蔡天鳳與前夫離婚，但仍一直照顧對方一家生活，安排他們入住何文田加多利山一間豪宅，又聘用同為疑犯的前大伯為私人司機。

蔡天鳳生前任職模特兒，不時出席時裝界活動，與不少名人分屬好友，包括著名歌手郭富城的妻子方媛，兩人不時在社交平台上傳合照；蔡天鳳與Chris結婚時，藝人林盛斌（Bob）擔任司儀，更於社交平台上載合照。

鄺港智（Alex）—前夫—28歲

為蔡天鳳前夫，2015年涉嫌詐騙他人投資黃金，涉款500萬元，因潛逃被通緝。同年，曾被美國運通銀行入稟追討逾10萬元欠債，翌年亦被入稟高等法院追討157.6萬元。今次案件中被控謀殺。

鄺球—前家翁—65歲

曾任職警長，於2005年因涉嫌強姦被調查，同年自行離開警隊。今次案件中被控謀殺。

鄺港傑（Anthony）—前大伯—31歲

為死者蔡天鳳私人司機，2019年欠債23.8萬元被花旗銀行入稟追討。他與蔡天鳳一同出任粉紅佳人（集團）有限公司（Pink Lady (Holdings) Limited）及熊熊小食有限公司（Bear Bear Snack Limited）董事，兩間公司於去年5月，曾因合約問題，被人入稟追討約13萬元。今次案件中被控謀殺。

李瑞香—前家姑—63歲

為退休人士，曾於2016年向高等法院申請破產，並於2017年獲頒令破產。今次案件中被控妨礙司法公正。

前家翁情婦—47歲

消息指，情婦於深水埗娛樂場所工作，數月前結識鄺球，兩人本月一同租用龍尾村單位，而情婦則於本月中旬租用尖沙咀一個單位，窩藏蔡天鳳前夫鄺港智，涉嫌協助罪犯。

千萬買豪宅供前夫一家居住 蔡天鳳疑出售惹殺機

據了解，蔡天鳳早年出資過千萬購入何文田嘉道理道一個豪宅單位，讓前夫一家居住，業主是聯名登記，包括有前夫鄺港智的家人。至近日死者想出售單位套現，將款項留給一對子女日後教育經費，部份款項用作買另一個市價較低的單位給前夫家人居住，惟雙方鬧翻，警方懷疑有人因不滿死者處理財產的方式而動殺機。

案件經過及警方行動

2月21日：蔡天鳳由前大伯鄺港傑接載 其後失蹤

蔡天鳳原定到大埔科學園接女兒放學，惟當日起失蹤，她當時穿白色衫褲、拿紫色手袋。消息指，當日蔡天鳳由前大伯鄺港傑接載，其後在車上遇害，並運送至大埔龍尾村一個村屋單位，再被碎屍。其親人於22日凌晨報案，西九龍總區重案組接手調查，認為前夫一家口供有出入，推斷蔡天鳳已遇害身亡，遂拘捕鄺球、李瑞香及鄺港傑。

2月24日：警方發現蔡天鳳屍骸 兩條大腿藏雪櫃

警方鎖定大埔龍尾村一個單位，破門入屋後發現蔡天鳳屍骸，包括在屋內雪櫃發現屬於蔡天鳳的兩條大腿。警方連續兩日派員搜查將軍澳華人永遠墳場一帶，最終都未有發現，並指疑犯極不合作，令調查非常困難，只能要靠情報分析判斷蒐證地點。

2月25日：前夫鄺港智疑企圖潛逃被捕 攜逾50萬現金及百萬名錶

警方下午在東涌發展碼頭拘捕前夫鄺港智，相信他當時準備乘坐「大飛」潛逃離境。消息指，當時他身上攜帶了超過50萬元現金及數隻名錶，約值400多萬元。

2月26日：涉案單位湯煲發現頭顱 前家翁情婦被捕

法醫在涉案單位的湯煲內發現蔡天鳳頭顱及數條胸骨，疑與青紅蘿蔔等烹煮成湯，已沒有皮肉。頭顱的右耳後方有一個6.5乘5.5厘米的洞，相信是硬物撞擊導致，估計是致命原因，湯內亦發現其他身體組織。警方同日拘捕多一名47歲女子，她是死者前家翁的情婦，相信有份租用涉案村屋單位，及在尖沙咀租一個單位窩藏企圖潛逃的死者前夫。

2月27日：前夫一家涉謀殺等罪提堂 前家姑被控妨礙司法公正

警方至今拘捕包括死者前夫在內一家共四人，其中前夫的父親及兄長已被落案控告謀殺，前夫母親就被控妨礙司法公正，今日提堂，庭上鄺港智不時低頭、雙手交叉，面對法官提問時細聲回答；父親鄺球則神情自若，大聲回答；鄺港傑則神情緊張、眉頭緊皺、雙手交叉；母親全程低頭。四人繼續還柙，案件押後至5月8日，讓警方進一步調查，包括進行科學鑑證，及檢查通話記錄。

大埔龍尾村村長張先生指，從報道得知，疑兇入住單位約一個月，惟不知道身份，會聯同民政署、鄉事會商討盡快舉行法事。