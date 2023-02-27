英國傳奇軍艦殘骸沉沒逾300年　曾載英王詹姆士二世　船上文物首公開

【有線新聞】英國一艘傳奇軍艦在沉沒超過300年後終於有人發現其殘骸，船上文物近日首次於博物館展出。這次發現備受歷史學家注意，因為軍艦沉沒的時候乘客包括未來英國國王。

2007年，英國業餘考古學家熱愛潛水的巴恩威爾兄弟於海底尋覓數年之後，終於找到一堆砲管，兩兄弟馬上意識到這就是他們一直尋找的沉船遺址，但當時不可以公布，這個秘密一守就守了15年。

17世紀的英國皇家海軍有一艘「格洛斯特號」，是擁有50門砲的巡防艦，曾經參與對西班牙與對荷蘭之戰，是皇家水海軍的老將，而它的最後任務不是戰鬥，1682年格洛斯特號奉命前往蘇格蘭迎接王儲約克公爵的妻子，王儲本人亦在船上，但未到目的地，格洛斯特號就擱淺沉沒。當時皇家海軍有令，艦上有王室成員的話不得棄船，最終導致近半船員不幸身亡，而王儲本人反而生還，他就是後來的英王詹姆士二世。

之後三百多年，格洛斯特號的沉沒位置始終是個謎。直至2007年，巴恩威爾兄弟發現木製船身的殘骸與砲管。為了保護遺址的大量文物，當局去年才公開這個發現，2月25起正式開始向公眾展出格洛斯特號的部分遺骸及文物，包括船上銅製的鐘，還有未開封的酒瓶。