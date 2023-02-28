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日日有頭條：黑臉琵鷺因吞魚鈎差點喪命 治療後康復
i-Cable
2023年02月28日
【有線新聞】黑臉琵鷺是全球瀕危物種，每一隻都是彌足珍貴。曾有一隻不足一歲的琵鷺覓食時差點因為吞了魚鈎而喪命，幸好治療後康復，重返大自然，一齊睇吓。
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