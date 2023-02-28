蔡天鳳碎屍案｜一子女就讀哈羅國際學校　校方倡學生暫停用電子設備　紅十字會收龍尾村民心理輔導求助

【有線新聞】28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案引起全港關注，她其中一名子女就讀的屯門哈羅香港國際學校（HARROW INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG）昨（27日）發家長信，指蔡天鳳為校內小學部家長，校方向其家人致以深切慰問，會全力支持蔡天鳳的子女。

校方舉行默哀儀式 建議家長過濾案件信息

家長信指，蔡天鳳有一名小朋友在該校就讀，形容她是「哈羅」一份子，校方於周日（26日）曾與警方聯絡，並已與低年級的教職員討論如何處理相關新聞消息，而在高年級早會上，校方為蔡天鳳舉行了默哀儀式。校方向其家人表達深切慰問，並會全力支持她的子女，亦安排學校輔導員、諮詢團隊等與教職員合作，為蔡天鳳的子女及校內其他學生提供協助。校方指，指悲劇消息不斷在新聞及社交平台出現，已建議學生未來數日停用電子設備，並限制小學部學生使用，家長亦可在電子設備中過濾與案件相關信息。

紅十字會收村民求助 出現作嘔、反胃情況

另外，香港紅十字會收到龍尾村村民要求心理輔導，紅十字會心理支援服務主管張依勵表示，收到小量村民登記，有村民指聽到新聞資訊感到不舒服，出現作嘔、反胃情況，會與他們相約個別心理支援時間，按情況提供支援。

輔導心理學家梁綉雯表示，隨著案件持續發酵，市民每天消化新資料，有機會會感到不安、害怕、憤怒、震驚等情緒，建議藉著時間減少追蹤細節，保持正常生活作息，有助抒發及排解負面情緒。