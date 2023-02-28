平機會指逾三成精神病患者曾遭職場歧視　包括低薪金及升職機會少等

【有線新聞】平等機會委員會調查發現超過三成精神病患者曾經在職場遭受歧視。

平機會2020年委託教育大學訪問265名精神病患者，當中3成多人過去5年在求職、在職及離職時受到歧視，最常見的包括升職機會少、薪金較低、甚至不獲聘用。研究同時訪問600多名僱員及僱主，大部分人擔心精神病患者傷害他人。平機會過去5年收到310宗相關投訴，建議加強公眾教育，定期為僱員舉辦講座，認識《殘疾歧視條例》。