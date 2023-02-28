壽司郎事件翻版｜南韓高中棒球隊赴台用膳　隊員用公羹食雪糕　球隊堅拒道歉：角度問題

【有線新聞】翻版壽司郎事件？台灣一間餐廳控訴，早前（22日）接待來自南韓的高中棒球隊用膳期間，有隊員於雪糕櫃前用公羹食雪糕，更若無其事地將公羹放回原處。事後球隊欲再次訂位，餐廳拒絕接待，但對方卻不願道歉，堅稱僅角度問題，並要求餐廳下架影片。

台灣一間餐廳上周三收到一位客人的影片，片長約11秒，畫面顯示一名男子公然舐了一次公羹後放回原處，隨後便關上雪糕櫃離去，動作自然。當時旁邊有數名食客，旁邊亦有人經過，但都未有發現男子的行為。餐廳其後確認該名男子是來自南韓的高中棒球隊其中一名成員，並即時與該名客人嘗試溝通，但礙於語言不通，事件最終不了了之。但此舉亦讓餐廳需全面消毒，並更換當天的雪糕、公羹，損失合共約4,000新台幣，實屬無妄之災。

球隊稱擁肖像權要求影片下架 指「不知當地風俗」

事件發生三日後，有人代該球隊再次訂位，餐廳即以「行為影響店家、其他客人」為由拒絕對方，但球隊否認事件並拒絕道歉，又稱他們有肖像權，要求店主下架影片。該球隊獲邀赴台出席一間俱樂部的聯誼活動，該俱樂部稱「高中生的小朋友不知道台灣的風俗，才做出這行為，感到很抱歉。」

事件惹兩地用餐方式爭議

此事引起當地民眾嘩然，不少人認為南韓與台灣的用餐習慣及方式大同小異，指作為高中生不可能不知「公羹」的功用，以「不知道當地風俗」藉詞推卸責任，令民眾難以接受。