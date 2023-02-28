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北區醫院有醫生疑多次擅查醫療紀錄 院方：已報警及停職
i-Cable
2023年02月28日
【有線新聞】北區醫院一名醫生疑多次擅自取覽29人的醫療紀錄，院方已報警。
北區醫院表示早前接獲一名員工投訴，懷疑其醫療紀錄在未經授權下被人取覽，院方調查期間，發現一名醫生曾多次擅自在臨床醫療管理系統取覽29人的醫療紀錄，包括病人及醫護人員。
院方認為事態嚴重、可能涉及刑事成份，向醫管局報告後，決定交由警方跟進，並向私隱專員公署報告事件，暫停涉事醫生的臨床職務及登入系統的權限。
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