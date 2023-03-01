跨性別平權｜Henry終極勝訴後申改身分證　促以宣誓作標準　入境處：需先徵詢法律意見

【有線新聞】終審法院裁定，政府要求完成整套性別重置手術才可以更改身份證性別違反人權，有跨性別人士已經向入境處申請，促請處方以宣誓或醫生聲明作為更改性別的標準。

跨性別人士Henry：「當我可以更換身份證（性別），代表生活可以大致回復正常，例如去銀行時，不用被人大聲地在櫃位公開地叫小姐。」

跨性別人士Henry司法覆核，挑戰政府要求更改身份證性別時，要完成整套性別重置手術是違憲，由2017年入稟，到上月終極勝訴；他已經正式向入境處提交申請。Henry：「（入境處）知道我是原訴人，說會再通知，細節、時間表都沒有，總之都是沒有進展。」

另一名原告Q先生，促請入境處修訂更改性別的標準，是毋須接受不必要的醫學治療。Q先生：「我認為經過醫生評估，不一定要注射荷爾蒙，有些人因為身體狀況令他們不可以注射荷爾蒙。希望在三個月內可以修例，讓我們回復有尊嚴、可保障自己的生活。」

早在十年前，W小姐婚權案，終審法院已經在判詞提到，未完成整套性別重置手術的人身份存在法律問題，政府之後成立性別承認跨部門工作小組。平機會建議毋須醫學診斷，只要宣誓或醫生聲明就可以，以便與國際的發展趨勢一致。入境處說尊重終審法院的判決，正審慎研究，會在徵詢法律意見後跟進。

Henry：「用一個符合國際人權標準、符合國際法的做法，就是很簡單一個自我聲明、宣誓。跑了這麼久馬拉松、我稱之為超限戰，我等了很久，在我背後都有一班跨性別朋友，一日不能換證，基本上就是延長對我們的折磨。」