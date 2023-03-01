Lady Gaga劫狗案｜女共犯竟入稟索償390萬港元　稱遭「走數」失人生樂趣　法官反將一軍

【有線新聞】美國天后Lady Gaga兩隻愛犬「Koji」和 「Gustav」2021年被持槍匪徒James Howard Jackson綁架，助手Ryan Fischer更中槍受傷。Lady Gaga曾懸紅50萬美元（約390萬港元）尋狗，兩日後一名女子Jennifer McBride將狗交到警方，但她其後被發現與其中一名匪徒的父親拍拖，是劫狗案共犯。Jennifer最終認罪後被判兩年緩刑，但她上月24日入稟向Lady Gaga索償，要求得到懸紅，聲稱對方「走數」致肉體及精神痛苦。

Jennifer指Lady Gaga曾表明「不問因由」發放懸紅，結果卻未有向她「找數」，是意圖欺騙公眾，她稱因此受到肉體與精神痛苦，失去人生樂趣。檢控官Michele Hanisee指，Jennifer歸還兩隻狗時，清楚牠們是被盜，稱如果Lady Gaga遭受金錢損失，法庭反而可向Jennifer追討。

案發於2021年2月24日，當時Lady Gaga的助手Fischer牽着三隻法鬥犬在加洲荷里活街上散步，一輛車突然在他旁邊停下，兩名男子下車舉槍並企圖搶走法鬥犬，Fischer大聲呼救後遭Jackson槍擊，其後兩名男子一人抱着一隻狗上車離開，另一隻則跑向Fischer。當時Lady Gaga正在意大利羅馬拍戲，其後懸紅50萬美元尋回愛犬。

案中匪徒Jackson前年四月被錯誤獲釋後隨即失蹤，其後再被警方拘捕，被控企圖謀殺罪，最終重判入獄21年；而另一犯人20歲的Jaylin White被判入獄四年。