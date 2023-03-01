男匪訛稱做問卷入屋爆竊兼性侵女童拍片 判囚9年　女同夥管有海洛英囚2年半

【有線新聞】一對男女前年入屋爆竊，期間男被告性侵12歲女童、拍片記錄，在高等法院判囚9年。

49歲男被告王嘉業連同40歲女被告黃煥星，前年4月到秀茂坪一個公屋單位，向女童訛稱做問卷調查，又威脅會告發她違規養狗，要求開門；成功入屋後，偷走1500元及一部手機，男被告同時性侵女童，拍攝色情影片。法官說他案發前數天曾經搜尋「非禮女童」的資料，亦意圖出售影片，事件對受害人來說非常噁心，考慮他認罪，判囚9年。同案的女被告因為入屋盜竊及管有海洛英，判囚2年半。