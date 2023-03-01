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內地旅遊業代表團 來港參觀景點 稱短線團仍有吸引力：五一或報復式增長
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2023年03月01日
【有線新聞】旅發局安排內地旅遊業界代表來港參觀不同景點。
代表團120人來港五日四夜，參觀西九文化區及故宮博物館等景點，稍後會跟本地業界會面，商討合作安排。有內地業界代表說，本港這幾年有新景點開放，加上已取消口罩令，相信短線訪港團仍有吸引力。
深圳旅行社負責人夏勇平 ：「從我們內地旅遊行業來港，本來大家預定在暑假能達到香港旅遊的最高峰，但從這段時間的收客情況來看，我們比較樂觀，在五一可能內地就會全面恢復來香港旅遊的熱情，很多人提前辦證，就是為了五一小長假、暑假，可能香港會有一個報復性增長。」
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