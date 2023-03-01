《繩角》導演羅俊偉涉迫女子當性奴　求情指行內口碑極好　官斥卑鄙判囚10個月

【有線新聞】曾參與ViuTV《繩角》、TVB《踩過界》等劇集導演羅俊偉被控未經同意下威脅發布私密影像罪，今日（3月1日）遭判處監禁10個月。案情顯示羅俊偉與酒吧女郎性交易時，不但拍下對方裸照，更威逼當「性奴」、拍片「扮狗」等，遭裁判官直斥行為相當卑鄙，導致身敗名裂也是自取其辱。

威脅發布私密照 警誡下稱「飲醉酒」

案情指被告去年1月在夜店認識酒吧女郎X，經WhatsApp提出性交易，同年1月至2月兩人於被告家中兩次性交易。被告其後透過WhatsApp短訊，威脅X當性奴隸，又要拍攝多張私密照及扮狗跪下伸出舌頭的照片，甚至要求尋找另一女子服待被告，否則便將兩張私密影像發給她夜店同事。

X因害怕而答應被告要求，其後因擔心相片會遭發布而報警。被告數日後被捕，在警誡下宣稱自己「飲醉酒，無諗住發啲裸照出去」。警方在其手提電話內起回5張X的私密影像。

求情指行內口碑極好及搶手 亦已向X致歉

辯方求情時，指被告沒有案底，目前獨力照顧母親，而且任導演一直待人接物有禮，「在行內口碑極好及搶手」，有資深監製承諾日後繼續給予被告工作機會。另指被告案發時醉酒，屬單一事件，重犯機會微乎其微，亦有在求情信中向X致歉。

辯方並引述案例，指被告犯案持續時間和處心積慮程度較案例輕，但署理主任裁判官黃雅茵指出被告曾在WhatsApp稱「星期一揾唔到（另一女子），就全世界都有你裸照」，辯方則指被告是受酒精影響而口出惡言；又指被告已還押76日，希望判處可以即時獲釋的刑期或緩刑。

官：步步進逼卑鄙 身敗名裂也是自取

對於被告自辯因工作壓力大喝了很多酒而干犯本案，黃官認為WhatsApp對話內容詳盡，不斷催促X服從命令，更不停加上新條件、即時要求給予「另一名性奴」資料，反而相當肯定被告清晰其所作所為，向受害人步步進逼，令她感到極度驚嚇。

黃官直言即使被告有「盡早認罪」，且求情信件很多，但對受害人帶來極大壓力的脅迫，聲言「讓全世界都知道」，行為相當卑鄙，導致身敗名裂也是自取其辱。作為有名氣的人，理應更加要謹慎，並非作出此等無恥行為，故認為他沒有其他有力求情因素，以15個月監禁為量刑起點，認罪扣減後判囚他10個月。

被告羅俊偉（43歲）原被控普通襲擊及未經同意下威脅發布私密影像共2罪，他上月承認後者，前者則獲控方撤回、不予起訴。