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銅鑼灣靈糧堂幼稚園爆發上呼吸道感染 24學童染病均隱定
i-Cable
2023年03月01日
【有線新聞】銅鑼灣香港靈糧堂幼稚園爆發上呼吸道感染。
衞生防護中心指該所幼稚園有24名學童，上星期五起先後發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。他們介乎3至5歲，其中15人求醫，無須入院，全部人情況穩定。
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