i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
法國足球名宿方亭逝世 創單屆世界盃入13球紀錄
i-Cable
2023年03月01日
【有線新聞】在1958年世界盃攻入13球的法國名宿方亭逝世，終年89歲。
他創出的單屆入球紀錄仍未有球員打破。方亭在瑞典世界盃踢了6場，在季軍戰攻入4球，帶領法國勝出；掛靴後曾執教法國隊，亦做過聖日耳門及圖盧茲等球會的教練。
體育
新聞資訊
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家 欲套現鬧翻惹殺身之禍 前家翁曾任警長
即時新聞
新聞資訊
2023年02月25日
下一則新聞
下一則新聞
六旬銀行客為贖回基金 出千元冀賄賂銀行經理 遭廉署落案起訴
即時新聞
新聞資訊
2023年03月01日
推薦閱讀
蔡天鳳碎屍案｜前夫一家四人不准保釋、5上旬再訊 鄺港智另涉七項盜竊罪明提堂
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜死者與前夫家關係錯綜複雜 疑賣樓動殺機 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜前夫鄺港智八年前偷項鏈、金條等 今區院提堂 謀殺案5月8日再訊
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月28日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月27日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢 前夫父母、兄長被捕 警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院 據悉身懷現金名錶 傳因出售豪宅套現鬧翻
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月25日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家 欲套現鬧翻惹殺身之禍 前家翁曾任警長
即時新聞
新聞資訊
2023年02月25日