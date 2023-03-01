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法國足球名宿方亭逝世　創單屆世界盃入13球紀錄

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  • 2023年03月01日
法國足球名宿方亭逝世　創單屆世界盃入13球紀錄
【有線新聞】在1958年世界盃攻入13球的法國名宿方亭逝世，終年89歲。
他創出的單屆入球紀錄仍未有球員打破。方亭在瑞典世界盃踢了6場，在季軍戰攻入4球，帶領法國勝出；掛靴後曾執教法國隊，亦做過聖日耳門及圖盧茲等球會的教練。
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