歐美太空總署合作推動月球標準時間　授時制助各國任務同步　首要建月球定位

【有線新聞】人類即將再次踏足月球，為了配合未來的探月任務，歐洲和美國的太空總署將會合作為月球設立標準時間及授時制度，第一步是建立屬於月球的衛星定位系統。

人類再次迎接探月時代，不再是滿足於留下足印，而是各國的官方及民間機構共同開拓月球的資源，甚至建立據點，長駐月球。屆時除了解決起居飲食，還有一種無形基建是必須，就是可靠的報時制度。以地球為例，我們有協調世界時UTC作為全球統一的時間標準，配合衛星及原子鐘校正，令全世界的電腦及手機也看到準確的時間。

歐洲太空總署認為如果人類要長駐月球，長遠需要「月球標準時間」，現時正與美國等國家一起推動這件事，屆時各國的月球任務於時間上也可以同步，合作更加方便。而標準授時的第一步是月球上空也要有衛星定位系統，類似地球的GPS，有足夠數量的定位衛星校準時間，亦意味做到「全月球定位」。

歐洲太空總署正在研發相當於天線塔的著陸器，2024年發射第一顆月球定位衛星，可能在不久將來月球上的人就可以用手機數據和地球的親友通訊。