墨西哥突現「希治閣式」黑鳥海　美籍作家憂危機將臨惹哄動　專家揭示真正原因

【有線新聞】有外國網民日前分享影片，顯示有上千隻黑鳥聚落於墨西哥一個住宅區，仿如「希治閣式」的殺人鳥群。此景象引發大批民眾爭論背後成因，有人憂慮或成災難前兆，而有鳥類專家則認為這是「正常不過」的行為。

美國作家大偉沃爾夫（David Wolfe）上周五分布一段影片，片長約9秒，畫面顯示一處獨立屋住宅區，路面、私家車，甚至十多棟獨立屋的屋頂都遍布黑鳥，更有不少黑鳥在低空盤旋，場面驚人。大偉更於帖文表示，鳥類感知到環境危機即將來臨。

專家預測當時正入夜 附近或有大型棲息處

許多人深信鳥獸動物能預感自然災害的發生，因此災難前夕不時會看到牠們的異常行徑。美聯社則就此影片中的鳥類行為，詢問了耶魯大學鳥類學家理查普朗。他估計影片中的鳥類屬「藍頭黑鸝」（Brewer’s Blackbird）。這類鳥主要棲身在美國中西部，每到冬季時會遷徙到美國南部、墨西哥，而為了躲避捕食者，鳥類在「非繁殖季節」成群結隊十分正常，特別是傍晚時分。他推測拍攝影片時，當地有霧，或正入夜，並且拍攝地點附近有大型棲息地，如公園或小樹林，因此才會發生這種場面。