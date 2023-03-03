i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
三人涉販運可卡因 判囚12年3個月至27年
i-Cable
2023年03月03日
【有線新聞】一男兩女販運近兩公斤可卡因，判囚12年3個月至27年。
案情指，33歲男被告招募兩名23及26歲的女被告，於2020年3月分別從巴西和馬來西亞乘飛機，攜帶1.98公斤可卡因到香港，估計總值約262萬港元。陪審團早前裁定三人販運危險藥物罪成，法官指跨境販毒及操控他人販毒是加刑因素，判處兩名女被告監禁12年3個月，男被告監禁27年。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日
下一則新聞
下一則新聞
九龍塘基華小學增至40學童腸胃炎不適 活力午餐稱與飯盒無關
港聞
新聞資訊
2023年03月03日
推薦閱讀
蔡天鳳碎屍案｜前夫鄺港智八年前偷項鏈、金條等 今區院提堂 謀殺案5月8日再訊
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月28日
蔡天鳳碎屍案｜消息：估計死者車上遇害 警龍尾村排污系統抽樣本化驗有否人體組織
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
蔡天鳳碎屍案｜一子女就讀哈羅國際學校 校方倡學生暫停用電子設備 紅十字會收龍尾村民心理輔導求助
即時新聞
新聞資訊
2023年02月28日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月24日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
香港奇案｜大角咀肢解父母案改編電影《正義迴廊》 好友曾爆料：周凱亮唔係為錢咁簡單
娛樂
生活
有線生活
2023年02月28日
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱 檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone 求代尋機主疑呃錢 女乘客憑破綻識破：又係呢招？
生活
有線生活
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞 料成致命傷 前家翁情婦協助罪犯被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄 波及喜來登、重慶大廈等 有市民稱像災難片
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車 乘客抱怨阻返工 女生看不過眼「出招」全車無聲出
生活
有線生活
2023年03月01日