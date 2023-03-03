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三人涉販運可卡因　判囚12年3個月至27年

  • i-Cable
  • 2023年03月03日
【有線新聞】一男兩女販運近兩公斤可卡因，判囚12年3個月至27年。
案情指，33歲男被告招募兩名23及26歲的女被告，於2020年3月分別從巴西和馬來西亞乘飛機，攜帶1.98公斤可卡因到香港，估計總值約262萬港元。陪審團早前裁定三人販運危險藥物罪成，法官指跨境販毒及操控他人販毒是加刑因素，判處兩名女被告監禁12年3個月，男被告監禁27年。
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