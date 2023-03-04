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日日有頭條：02年調查估算逾百萬港人性功能失調
i-Cable
2023年03月04日
【有線新聞】都市人生活節奏急速，工作壓力大。2002年一項調查估算，香港有過百萬人性功能失調，專家預計情況或會持續惡化。
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