營養師公開10種食物　讓你肚子快速小一圈　想不到吃豆超有用！還有一種超高纖改善便秘

便秘｜便秘是都市人常見的問題，宿便堆積，毒素便會在體內積聚，不但會導致下半身肥胖，更會影響身體健康。若成功踢走宿便，肚子能快速小一圈，輕鬆找回小蠻腰！美國雜誌好管家雜誌(Good Housekeeping) 的營養師公開了10個有效緩解便秘的食物，即睇下文！

10種食物擊退便秘

擊退便秘食物｜1. 雜莓

眾所皆知，膳食纖維能促進腸道蠕動、幫助排便順暢。營養師表示，而雜莓含有豐富的纖維，每一杯都能攝取 8 克膳食纖維，抗氧化物質的含量亦非常高，尤其是覆盆子和黑莓，對幫助排便十分有效。

雜莓含有豐富的纖維（freepik）

擊退便秘食物｜2. 咖啡

不少人習慣每日一杯咖啡，除了靠它醒神醒腦，更有人利用咖啡幫助排便。營養師解釋，咖啡含有大量腸道興奮劑，產生通便作用。咖啡可以增進腸道的收縮，刺激腸道蠕動，能緩解便秘情況。不過要注意適量，多喝水，不要過度依賴咖啡，否則依舊會有便秘現象。

擊退便秘食物｜3. 椰菜花

椰菜花同時也富含膳食纖維，可增加飽足感，刺激腸道蠕動。椰菜花含有蘿蔔硫素，營養師表示，正是這種成分有效阻止了一些威脅腸道健康的有害細菌的過度生長，保護腸道健康。

擊退便秘食物｜4. 奇亞籽

對減肥人士而言，奇亞籽絕不陌生！奇亞籽含有豐富的營養價值，包括蛋白質、纖維以及對心臟有益的脂肪、鎂、磷和鈣。

另外，由於它同時擁有豐富的維生素B，礦物質和抗氧化劑含量，是公認的超級食物，營養相當豐富。奇亞籽泡發後，體積會膨脹，能增加飽肚感。營養師指，28克的奇亞籽已經含有10.6克膳食纖維，足以獲得每日營養所需，絕對是趕走宿便的減肥神器。

奇亞籽泡發後，體積會膨脹，能增加飽肚感（Margaret Jaszowska＠unsplash）

擊退便秘食物｜5. 布冧

布冧含有豐富的膳食纖維，飽腹感很強，有助於排便！營養師解釋，布冧含有豐富的非水溶性纖維和梨糖醇，當中的非水溶性纖維能吸收水分，有助刺激腸道蠕動，通便變得順暢。另外，當中含有的山梨糖醇是一種具有通便作用的糖醇，能被腸內細菌發酵成氫氣、二氧化碳、水等，從而刺激排便。

擊退便秘食物｜6. 豆類、豆製品

豆類，如四季豆、豌豆、扁豆和鷹嘴豆，是一種超高纖維食物！營養師表示，豆類非常適合用作預防和改善便秘，以扁豆為例，每1杯就含有15克的食物纖維，超級高纖，有效促進良好消化和減少便秘！

擊退便秘食物｜7. 雅枝竹

雅枝竹較罕見，卻是一種對解決便秘相當有幫助的蔬菜！雅枝竹營養價值高，除了膳食纖維豐富，也含有一種叫胰島素的益生菌，可以增加腸道中益生菌數量，讓消化系統處於健康狀態，改善便秘體質。

擊退便秘食物｜8. 無花果

無花果富含果膠，更屬於水溶性纖維，能透過高吸水性，使糞便軟化，除了整腸健胃，還能解決便秘。 此外，它還包含了一種叫無花果蛋白酶的蛋白質，能夠分解酵素、促進腸胃的消化系統、防止宿醉。

營養師表示，視乎大小，3到5個無花果可以獲得多達 5 克的纖維。受便祕困擾的人不妨搭配食用無花果幫助排便！

無花果除了整腸健胃，還能解決便秘（Melina Kiefer＠unsplash）

擊退便秘食物｜9. 梨

梨的水分和纖維含量高，有效幫助腸道蠕動。營養師指，一個中等大小的梨，便含有 5.5 克纖維，可藉此刺激腸道蠕動、幫助排便。

擊退便秘食物｜10. 菠菜

菠菜除了含有豐富食物纖維，還含有鎂，能通過增加大腸內的水分促進排便。

（全文完）