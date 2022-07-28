天氣酷熱｜睡房太熱害大腦零休息等於「白睡」　日本醫生警告：超過這溫度會愈睡愈累

天氣持續酷熱，晚上睡覺當然要長開冷氣，但原來睡覺時周邊環境溫度也有大學問。最近有日本睡眠專家指出，人類睡覺時不能太悶熱，如果超過一個溫度水平，腦部疲勞會不斷累積，倒頭來只會「白睡」，難怪出現愈睡愈累問題。

日本睡眠診所院長梶本修身指出，人類的大腦在睡眠時的活動能力會下降，腦部溫度大概會跌攝氏1度，藉以消除疲勞。

日本睡眠診所院長梶本修身指出，人類的大腦在睡眠時的活動能力會下降。（日本節目《林修の今でしょ！講座》截圖）

溫度高自律神經無法休息

但如果睡眠時周邊溫度太高，人類機能為了讓腦部溫度下降，自律神經會無休地發出指令，使身體增加呼氣頻率，以增加散熱及促進排汗。長此下去，自律神經會過度運轉，最終只會愈睡愈累，因此他建議睡眠時溫度，最好不要超過28度。

如果睡眠時周邊溫度太高，自律神經會無休地發出指令。（iStock）

原本睡6小時變8小時

有些人或者會因為慳電，特意將冷氣溫度調高，但隨時得不償失。他解釋指，一個原本睡6小時便可消除疲勞的人，在28度環境下睡覺，由於大腦難以完全休息，可能要睡到8小時才感飽足，這樣一來不但降低睡眠質素，冷氣費也隨之上升。

開冷氣穿厚衣物睡有好處？

他建議，睡眠要飽滿，最佳方法是透過鼻子吸入冷氣空氣，讓自律神經中樞保持涼爽狀態，雖然大腦休息的最舒適溫度為22度至24度，但由於亞洲人較歐洲人不耐寒，大部人在22度至24度環境下睡覺都會感到寒冷，因此他建議睡覺前可考慮穿上保暖衣物或蓋上厚被，大腦保持涼爽。

（全文完）

常見問題

問：睡眠的最佳溫度是多少？

答：22度至24度…👉詳情請看

問：長期在悶熱下睡覺有何影響？

答：會愈睡愈累…👉詳情請看

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