睡前玩手機出事！30歲男視網膜脫落、眼角有陰影　醫生揭險盲真相｜附4大姿勢建議

臨睡前玩手機，隨時盲眼收場！內地一名30歲男子，早前如常臥在睡床上玩手機，因手滑將手機砸向自己右眼，痛得眼淚直流，當他再睜開眼時，視線竟出現模糊，他一直不以為然，直至到醫院求診，醫生告之一句話，他才知險盲。

男事主在床上玩手機，不料突然手滑，手機砸向自己右眼（iStock）

綜合內地傳媒報道，杭州一名30歲王姓男子，早前躺在床上玩手機，不料他突然手滑，手機當場砸向自己右眼。當他再睜開眼時，視線變得模糊，但他認為同類事情非首次發生，於是便無理會。

右眼眼角有陰影 事主才知驚

過了一段時間後，事主發現右眼眼角出現一塊無法抹去的陰影，看東西時似是隔著一塊半透明黑布，無論他怎樣眨眼，揉眼都無用，此時他都深感不妙，遂立即求醫。

醫生診斷後發現，事主右眼因撞擊而導致視網膜脫落，幸得及時發現，可靠手術修復。醫生指，若事主拖延病情，視網膜脫落可蔓延至黃斑區，屆時視力會嚴重受損，甚至失明。

醫生指，若事主拖延病情，最嚴重可導致失明。（《再見了！小Q》劇照）

在床上玩手機，如姿勢不正確，有機會引起不同的健康問題。中山大學附屬第六醫院眼科主任夏朝霞有4點建議：

【建議1】晚上臥床玩手機，盡量將手機燈光調暗、避免手機屏幕正對眼睛，最好將手機的字體調大，減輕眼睛負荷。

【建議2】側臥玩手機的姿勢，對眼睛的壓迫最大，容易造成左右眼視力偏差；俯臥姿勢亦不建議，因為易阻礙手肘、腦部血液循環，頸椎以上容易形成惰性缺血。

【建議3】相對而言，仰著玩手機姿勢較好，對身體造成的負擔也最少，但如果覺得累，可用枕頭或被子將手肘墊高。

【建議4】臨睡前玩手機，會令人容易錯過最佳休息時間。醫生建議每天玩手機時間盡量控制在個半小時內。

（全文完）