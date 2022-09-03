新冠確診｜染疫後患者要怎樣飲食？營養師教7招這樣吃　加速康復、減少後遺症

近日本港疫情嚴峻，單日確診個案似快要突破10,000宗。如果不幸感染新冠病毒，患者該怎麼吃才可紓緩病情，幫助身體盡快康復。有營養師最近在facebook上分享針對不同症狀的4大飲食貼士，以及3招幫助康復。即看下文了解患者飲食法則。

本港疫情嚴峻，確診個案單日快破10,000宗。（unsplash）

一旦不幸感染新冠肺炎，各種症狀如腹瀉、全身無力等症狀便隨之而來，除了乖乖吃藥，台灣營養師高敏敏最近在facebook上整理了一些確診者的飲食資訊，還針對患者感染新冠病毒後，或出現有氣無力、咳嗽、腹瀉、全身酸痛等症狀，提出以下4種針對性的飲食法則：

【症狀1】有氣無力

建議攝取：維他命B群

食物以非精緻全穀類為主，例如像是糙米飯、南瓜、粟米、蕃薯、馬鈴薯等，亦可透過服用補充品來吸收維他命B群。

建議患者食用非精緻全穀類，例如像是糙米飯、南瓜、粟米、蕃薯、馬鈴薯等。（unsplash）

【症狀2】咳嗽／聲音沙啞

建議攝取：維他命C

患者可食用番石榴、奇異果、番茄仔等含豐富維他命C食物，或服用維他命C補充品。

【症狀3】腹瀉

建議攝取：電解質

除每日喝水量要達到2000毫升以上，也要補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇，或者電解質失衡；如有必要，也可飲用電解質補充飲品。

【症狀4】全身酸痛／發炎

建議攝取：蛋白質、魚油

可選擇天然優質蛋白質 幫助修復組織、降低發炎程度，例如像是雞肉、蛋、豆製品、三文魚等。三文魚中也含有豐富的omega-3，有助減緩發炎症狀；若想補充更完整魚油 可購買綜合魚油、純EPA魚油，若想多攝取蛋白質，則可飲用高蛋白飲品。

除了以上原則外，高敏敏亦建議3大貼士幫助確診者加快康復：

【貼士1】高熱量對抗體內耗損

為了對抗體內耗損，高敏敏建議患者每日增加250至500大卡的熱量攝取；飲食以少量多餐為原則，就算不餓都要確保熱量攝取足夠，患者可食用牛油果等高熱量食物，有需要時更可配方營養品。

【貼士2】補充蛋白質 免肌肉流失

為免肌肉流失，使身體更虛弱，甚至降低痊癒後的恢復力，建議患者以「高蛋白」為原則，多吃蛋、肉、豆製品，亦可用豆漿、牛奶、乳酪、香蕉等自製高蛋白奶昔，或者飲用高蛋白營養劑。

患者應採取高蛋白飲食法，避免肌肉流失。（unsplash）

【貼士3】補充足夠水份 自製水果水

以少量多次喝水為原則，避免身體脫水、痰愈來愈濃稠；亦可自製水果水，替換不同味道的水，避免味覺疲勞。

（全文完）