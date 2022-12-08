斑禿丨劉美君自揭患「鬼剃頭」失自信　稱有天可能掉光頭髮　醫生解構5大處理方法

即將踏入58歲的Prudence劉美君，昨天（7日）在社交平台自揭患上俗稱「鬼剃頭」的斑禿，坦言鬼剃頭令她自信一度被摧毀，甚至落淚，目前正在接受治療，可能有一天會掉光所有頭髮。西醫伍文輝指，有5大方法能夠處理鬼剃頭，即看下文。

患鬼剃頭失自信感到被摧毀

劉美君在IG以英文寫下自己患鬼剃頭的心路歷程，她指自己11月20日準備去參加晚宴時，發現頭頂有直徑4至5厘米的禿頭，當時情緒是感到被摧毀，但未至於沮喪到無法生活，所以在擦掉幾滴眼淚後，便收拾心情笑著去參加聚會。

劉美君續指這不代表世界末日，因此不會躲起來，反而希望向大家分享自身經歷，坦言有一天可能會掉光所有頭髮。目前她正在接受治療，雖然不保證一定有效，但明白我們應該接受無法改變的事情。

甚麼是鬼剃頭？

斑禿又稱「鬼剃頭」，由於免疫系統突發異常，體內的白血球錯誤攻擊自身正常的毛囊。敏感性體質的⼈，例如哮喘、鼻敏感、皮膚濕疹等，較容易出現斑禿，復發的機會也很大。患者初期在頭皮任何部位，包括髮際線，有小面積突然沒有了毛髮，處理不當會蔓延到整個頭甚至全身。

5大處理鬼剃頭方法

註冊西醫伍文輝曾接受《有線健康》訪問，指出有5大處理鬼剃頭方法：

調理生活習慣 均衡飲食 充足睡眠 中藥調理 外塗或局部注射類固醇

伍醫生表示，外塗或局部注射類固醇是最主要一環，因為可以防止炎症蔓延：「很多家長聞類固醇色變，但其副作用與使用劑量及療程成正比例，及早短時間低份量的使用，能安全有效改善及預防惡化。」

註冊西醫伍文輝（資料圖片）

（全文完）