兔年2023｜年糕、蘿蔔糕等4種賀年糕點 有一種相對健康？中醫教煮兩食療可消滯
農曆新年期間，難免大魚大肉，又會品嚐各式賀年糕點，椰汁年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕都屬於常見糕點。《有線健康》邀請了註冊中醫何慧潔，從健康角度分析4款糕點的特點，又會介紹兩款有助消滯食療。
【1】椰汁年糕
新正頭大家喜歡吃煎年糕，香甜軟糯，好味之餘，又好意頭。年糕主要是用糯米粉、椰汁及糖製成。年糕由糯米、糖及椰汁製成。中醫角度認為糯米性溫，有補中益氣，養胃止汗的功效。不過糯米亦較難消化，配合高糖及油煎後更屬油膩甘甜之品，脾胃虛弱或消化功能差的人士食後容易胃脹， 甚至胃痛，不宜多食。
【2】蘿蔔糕
蘿蔔糕主要由蘿蔔、粘米粉、香菇、蝦米、臘味等製成。由於糕內蘿蔔比例較多，而蘿蔔有幫助消化、化痰理氣的功效。只要不用過多油份煎煮及適量進食，蘿蔔糕較年糕或其他甜味糕點較為健康，不易引起食滯情形。惟因蘿蔔糕中含香菇、臘味及蝦米都屬發物，易生風動濕，濕疹患者不宜進食，或試試自家製蘿蔔糕，並用豬肉粒取代臘味，蝦米等。
【3】芋頭糕
芋頭糕由芋頭、粘米粉、臘味製成，芋頭性平，有益胃健脾的功效。現代營養學上，芋頭含有豐富纖維及營養素，及含抗性澱粉有助排便及控制血糖，是健康長肌肉之選。
【4】馬蹄糕
馬蹄糕主要由馬蹄、粟粉、糖製成。馬蹄性寒，有清心降火，補肺涼肝作用。所以馬蹄糕較適合熱底人士，或新年期間有「熱氣」症狀的人士食用。
兩款食療助消滯
除了一眾新年糕點外，過新年必不可少大魚大肉、瓜子零食糖果等，極易食滯導致腸胃不適。何醫師教大家兩款食療：
陳皮普洱茶（1人份量）
材料：普洱茶葉4克 陳皮1角
做法：陳皮洗淨， 切粗絲，加入茶葉及熱水浸泡15分鐘即可
功效：理氣和中。適合多食油膩難消化食物引起的消化不良，胃脹噯氣有療效。
淮山麥芽鴨腎粥（3-4人分量）
材料：乾鴨腎1個，淮山4兩，瘦肉200克，陳皮1角，米3/4杯
做法：
- 乾鴨腎洗淨，切塊與瘦肉，汆水備用。淮山去皮，切皮。
- 白米洗淨。 1.5升熱水加所有材料，大火煲滾煲至米開花。乾鴨腎帶有鹹味，可自行試味，看要否加鹽。
功效：健脾消滯。如腸胃不適、食滯胃脹時可以此粥作為正餐食用，避免再進食油膩煎炸之品，讓腸胃休息一下。
（全文完）
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