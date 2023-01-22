兔年2023｜年糕、蘿蔔糕等4種賀年糕點　有一種相對健康？中醫教煮兩食療可消滯

農曆新年期間，難免大魚大肉，又會品嚐各式賀年糕點，椰汁年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕都屬於常見糕點。《有線健康》邀請了註冊中醫何慧潔，從健康角度分析4款糕點的特點，又會介紹兩款有助消滯食療。

年糕是過年必食糕點之一，有人會加蛋煎香，有人會加糖加椰汁，口味非常多。 （malaysianfoodie.com）

【1】椰汁年糕

新正頭大家喜歡吃煎年糕，香甜軟糯，好味之餘，又好意頭。年糕主要是用糯米粉、椰汁及糖製成。年糕由糯米、糖及椰汁製成。中醫角度認為糯米性溫，有補中益氣，養胃止汗的功效。不過糯米亦較難消化，配合高糖及油煎後更屬油膩甘甜之品，脾胃虛弱或消化功能差的人士食後容易胃脹， 甚至胃痛，不宜多食。

【2】蘿蔔糕

蘿蔔糕主要由蘿蔔、粘米粉、香菇、蝦米、臘味等製成。由於糕內蘿蔔比例較多，而蘿蔔有幫助消化、化痰理氣的功效。只要不用過多油份煎煮及適量進食，蘿蔔糕較年糕或其他甜味糕點較為健康，不易引起食滯情形。惟因蘿蔔糕中含香菇、臘味及蝦米都屬發物，易生風動濕，濕疹患者不宜進食，或試試自家製蘿蔔糕，並用豬肉粒取代臘味，蝦米等。

蘿蔔糕所含的香菇、臘味及蝦米，從中醫角度看都有可能誘發濕疹。（istock）

【3】芋頭糕

芋頭糕由芋頭、粘米粉、臘味製成，芋頭性平，有益胃健脾的功效。現代營養學上，芋頭含有豐富纖維及營養素，及含抗性澱粉有助排便及控制血糖，是健康長肌肉之選。

【4】馬蹄糕

馬蹄糕主要由馬蹄、粟粉、糖製成。馬蹄性寒，有清心降火，補肺涼肝作用。所以馬蹄糕較適合熱底人士，或新年期間有「熱氣」症狀的人士食用。

註冊中醫何慧潔 （資料圖片）

兩款食療助消滯

除了一眾新年糕點外，過新年必不可少大魚大肉、瓜子零食糖果等，極易食滯導致腸胃不適。何醫師教大家兩款食療：

陳皮普洱茶（1人份量）

材料：普洱茶葉4克 陳皮1角

做法：陳皮洗淨， 切粗絲，加入茶葉及熱水浸泡15分鐘即可

功效：理氣和中。適合多食油膩難消化食物引起的消化不良，胃脹噯氣有療效。

淮山麥芽鴨腎粥（3-4人分量）

材料：乾鴨腎1個，淮山4兩，瘦肉200克，陳皮1角，米3/4杯

做法：

乾鴨腎洗淨，切塊與瘦肉，汆水備用。淮山去皮，切皮。 白米洗淨。 1.5升熱水加所有材料，大火煲滾煲至米開花。乾鴨腎帶有鹹味，可自行試味，看要否加鹽。

功效：健脾消滯。如腸胃不適、食滯胃脹時可以此粥作為正餐食用，避免再進食油膩煎炸之品，讓腸胃休息一下。

（全文完）

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