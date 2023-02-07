飲水宜忌｜4類人飲水別太多太急　隨時心肌梗塞恐猝死

許多人認為水喝越多越好，但其實不是誰都可以沒事多喝水。喝過多水不但不能治百病，喝太多、喝太猛，都有機會影響心臟致死！如果有這下列4種疾病的人，喝水太多更隨時惹來殺身之禍！

水雖然不可或缺，但也不是多多益善，越多越好。根據衛生署建議，人每天應喝至少6至8杯流質飲品(以1杯約240毫升計算)。這僅是一個參考指標，實際上人每天所需要攝取的水分都要視乎活動量、性別、健康狀況、身處的環境等不同因素而定。喝太多水除了可造成身體水腫，還會讓器官造成負擔、引起猝死。

4類人忌喝水太多太急

一、心臟病患

水分被人體吸收後會進入血液，造成血液容量變多、壓力變大。心臟是運送血液的馬達，壓力愈大，心臟的負荷就愈大。一般正常人也不能喝水喝太急、1分鐘內猛灌1公升，心臟為了輸送血液而加快收縮，有機會引起心悸，心臟病人士更可能造成心肌梗塞、猝死。

二、腎臟病患

水分大部分是由腎臟代謝，腎臟病患腎小球功能不全、過濾速度慢，身體出現大量水分時無法排出，會引起身體水腫。另外，大量水分會讓身體的電解質不平衡，形成腎臟負擔，加速腎功能的損害。

三、肝病患者

肝病患者，尤其是肝硬化、肝癌、肝衰竭等，由於無法製造血液中的白蛋白，使血液的膠體滲透壓降低，讓微血管失去「阻擋血液隨意流出」的功能。如果喝太多水，會讓血液量變多、滲透更快，導致組織裡充滿體液，這也是肝病患者在末期常發生水腫的原因。

四、眼壓高、青光眼患者

眼壓會升高是因為眼睛內的「房水」無法代謝。房水由睫狀體分泌，主要是保護眼球外觀、視覺功能不受影響，並提供眼內如角膜、水晶體等組織養分，代謝廢物。若喝得過多或過急，血液壓力便會增加，體液循環出問題。

喝水要適量、剛剛好就好，喝太多太少都可能危害健康！只要喝得適量，保持喝水習慣，仍是保持健康的不二法則。

（全文完）