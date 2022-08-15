2022韓劇推薦｜必看10部收視破10％韓劇　李鍾碩《黑話律師》、《非常律師禹英禑》　

2022年已過去一大半，過去7個月推出的多部韓劇，例如《社內相親》、《二十五，二十一》，以及正在熱播的《黑話律師》等都大受歡迎，當中《非常律師禹英禑》的收視率更是從首播的0.9%，翻了15倍飆升至接近16%，超越大熱劇集《我們的藍調時光》的14.597%，以黑馬姿態登上榜首。《有線娛樂》按照大韓民國全國收視記錄，為大家整理了2022年收視破10%的韓劇TOP 10。

《非常律師禹英禑》以黑馬姿態登上2022年收視榜首。（《非常律師禹英禑》劇照）

2022收視破10%韓劇TOP 10

點按目錄👇

【第10位】《軍檢察官多伯曼》

【第9位】《Show Window：女王之家》

【第8位】《為何是吳秀才》

【第7位】《黑話律師》

【第6位】《二十五，二十一》

【第5位】《社內相親》

【第4位】《太宗李芳遠》

【第3位】《Again My Life》

【第2位】《我們的藍調時光》

【第1位】《非常律師禹英禑》

《軍檢察官多伯曼》是一部刺激又熱血的劇集。（《軍檢察官多伯曼》劇照）

【第10位】《軍檢察官多伯曼》（韓語：군검사 도베르만）

由安普賢、曹寶兒、金永敏主演《軍檢察官多伯曼》（韓語：군검사 도베르만），是一部刺激又熱血的劇集。首播收視達到5.263%，比同一天開播的《社內相親》4.9%成績還要好。《軍檢察官多伯曼》講述安普賢飾演的都倍萬，自小父母雙亡，學歷不高但想有一番成就的他，為了錢和名譽成為了軍檢察官，在軍中為社會上的高官做盡骯髒事。

刺激、明快的復仇劇情吸引了許多觀眾。（《軍檢察官多伯曼》劇照）

就在都培萬即將退伍之時，遇到新入軍事檢察官車友仁（曹寶兒飾）。車友仁計畫6年，成為軍檢察官，誓要打擊軍中腐敗勢力。及後都培萬得知自己雙親、車友仁父親也是被陸軍團長盧花英（吳娟受飾）害死，二人一起攜手復仇。劇集刺激、明快的復仇劇情吸引了許多觀眾，大結局更以10.081%刷新自身紀錄。

《女王之家》被稱為狗血不倫韓劇。（《女王之家》截圖）

【第9位】《Show Window：女王之家》（韓語：쇼윈도: 여왕의 집）

由宋玧妸、李成宰、全昭旻、黃燦盛主演的《女王之家》，被稱為狗血不倫韓劇。首播只有2.049%收視率，第16集大結局以10.335%刷新自身紀錄，成為Channel A史上最高收視率的戲劇節目。劇情講述豪門太太韓善珠（宋玧妸飾），外人看似她擁有一段幸福美滿的婚姻，實際上丈夫一直都在出軌，而這段婚外情更是自己不經意一手促成。

《女王之家》結合了上流社會的權力鬥爭，以及懸疑成份。（《女王之家》截圖）

全昭旻飾演的小三尹美羅刻意接近她，成為無話不談的好姊妹後，尹美羅利用韓善珠的弱點，誘導對方鼓勵自己搶走別人老公。後來韓善珠發現真相，逐步反擊、復仇。除了復仇、狗血的劇情外，《女王之家》更結合了上流社會的權力鬥爭，以及懸疑成份，被觀眾稱讚猶如過去曾爆紅的狗血不倫劇集《夫妻的世界》及《Sky Castle》混合體。

《為何是吳秀才》成為SBS 2022年收視最快突破兩位數的電視劇。（《為何是吳秀才》劇照）

【第8位】《為何是吳秀才》（韓語：왜 오수재인가 ）

《為何是吳秀才》自6 月初開播收視率已不俗，第四集更升至10.1%，成為SBS 2022年收視最快突破兩位數的電視劇，7月23日播放的大結局，更以10.7%創下該劇最高收視。劇集以法律與政治為題材，一邊刻畫了韓國大企業之間的爾虞我詐，另一邊則有各自帶著傷痛過去的男女主角發展一段虐心師生戀。

劇集以法律與政治為題材，刻畫了韓國大企業之間的爾虞我詐。（《為何是吳秀才》劇照）

女主角徐玄振在《為何是吳秀才》中一改以往「愛情劇女王」形象，飾演一位不擇手段的律師兼大學法學院教授吳秀才。行事冷血自私的她實際上曾是充滿熱血的律師。劇中傷痕累累的吳秀才與其所屬TK律師事務所代表崔泰國會長的爭鬥中，展示了精湛細緻、極具感染力的演技，被觀眾稱讚她的演技更上一層樓。

李鍾碩飾演的朴昌浩被冤枉成與「Big Mouth」發音相似的天才詐騙犯「Big Mouse」。（《黑話律師》劇照）

【第7位】《黑話律師》（韓語：빅 마우스）

《黑話律師》（又譯作《律戰江湖》）劇情講述勝訴率只有10%的律師朴昌浩（李鍾碩 飾）有「Big Mouth」稱號。陰錯陽差下，朴昌浩被冤枉成與「Big Mouth」發音相似的天才詐騙犯「Big Mouse」，繼而含冤入獄。入獄後的朴昌浩受到囚犯們的欺凌，他為了在監獄中生存必須黑化偽裝成「Big Mouse」，並與林潤娥（允兒）飾演的妻子內外夾攻，暗中查明真相。

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《黑話律師》刺激的劇情吸引越來越多人收看，大家都在猜測誰才是真正的「Big Mouse」。（《黑話律師》劇照）

《黑話律師》是男神李鍾碩闊別螢幕3年回歸首作，除了演技被大讚之外，更被網民讚帥出新高度。自7月29日開播以來，刺激的劇情吸引越來越多人收看，大家都在猜測誰才是真正的「Big Mouse」，8月13日播出的第6集收視已經上升到10.8%。劇集僅播一半未夠收視已經高開，隨著劇情越來越緊湊，相信之後會再創新高！

韓劇《二十五，二十一》是以青春熱血為題材的劇集。（《二十五，二十一》劇照）

【第6位】《二十五，二十一》（韓語：스물다섯 스물하나）

韓劇《二十五，二十一》以1998年動盪不安的韓國為背景，講述發生亞洲金融風暴之後，原本家境富裕的22歲白易辰（南柱赫 飾）家裡一夜間破產，不得不休學肩負起家庭重擔，卻因只有高中學歷遇上就業困難。遇上18歲的擊劍選手羅希度（金泰梨 飾）後，被對方充滿活力的個性深深吸引，兩人在三年間經歷徬徨、互相治癒、一起成長，並在25歲和21歲才相戀的青春故事。

韓劇《二十五，二十一》以1998年動盪不安的韓國為背景。（《二十五，二十一》劇照）

劇集一開播，首集收視就超越了《鬼怪》，大結局亦以11.513%刷新了自身記錄。飾演高中生的32歲金泰梨亦被大讚演高中生毫無違和感，她更憑此劇高票獲得第58屆百想藝術大獎電視部門的「女子最優秀演技獎」。整部劇除了描繪了初戀的遺憾，亦包括面對生活的現實。青春熱血的題材讓觀眾回味起10多歲時懵懂青澀、勇往直前，獲得無數喜愛。

《社內相親》改編自韓漫《我和社長相親相愛》。（《社內相親》劇照）

【第5位】《社內相親》（韓語：사내 맞선）

改編自韓漫《我和社長相親相愛》的《社內相親》，是一個沒有複雜三角戀、經典的高富帥總裁與普通小職員的愛情故事，男主角安孝燮與女主角金世正之間浪漫又搞笑的火花成功逗笑觀眾。收視率從首播的4.9%，一路飆升自第8集的11.6%，之後開始每集收視都超過10%，大結局亦以11.4%作為美好的收尾。

劇中金世正與安孝燮展開假情侶生活，最後戲假情真。（《社內相親》劇照）

劇情講述申夏莉（金世正飾）假扮成富家女好朋友陳映書（薛仁雅飾），並代她參加相親，卻沒想到對象竟是公司的社長姜泰武（安孝燮飾）。相親過程中，申夏莉試圖想讓姜泰武討厭她，豈料姜泰武為了不再被爺爺強逼相親竟決定和她結婚。陰差陽錯下，申夏莉被發現了假冒身份，為了不讓姜泰武發現自己是公司員工，只好隱藏身份，並與姜泰武展開假情侶生活，最後戲假情真的甜寵劇情。

劇集改編自真實歷史人物。（《太宗李芳遠》截圖）

【第4位】《太宗李芳遠》（韓語：태종 이방원）

由朱相昱主演的《太宗李芳遠》於2021年12月開播以來，收視成績不俗。全劇共32集，第28集曾創下最高收視11.7%，2022年5月的大結局亦取得11.5%佳績。劇集改編自真實歷史人物，講述李芳遠（朱相昱飾），是朝鮮開國君主太祖李成桂（金永哲飾）的第五子，他擁有有過人的頭腦和敏銳判斷力，他滿懷熱血希望達到自己目的，同時保護家族。

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《太宗李芳遠》被觀眾稱之為偉大的歷史劇。（《太宗李芳遠》截圖）

可是，原本關係密切的家人開始各懷鬼胎。在朝鮮建國時，李芳遠被父親從繼承人的位置上排除了。故事講述他為了爭取權力，必須一路爬過父親、砍掉兄弟們，最終登上了王位。成王的李芳遠十分忌諱功臣，甚至與曾風雨同路的妻子進行爭鬥，終身過著孤獨的君王生活。劇集沒有起用偶像演員，包括芮智媛、朴真熙在內，一眾經驗豐富的老戲骨，演繹了這部被觀眾稱之為偉大的歷史劇。

《Again My Life》改編自李海涅的同名小說。（《Again My Life》劇照）

【第3位】《Again My Life》（韓語：어게인 마이 라이프）

由李準基主演的《Again My Life》改編自李海涅的同名小說，自開播以來持續獲得高度評價，其中第14集更創下高達12.0%的收視率。《Again My Life》是一個穿越故事，講述由李準基飾演的正義檢察官金熙宇，前世在調查政治家趙泰燮(李璟榮 飾)時被他害死後，通過地獄使者獲得重生機會回到18歲，並一步步將趙泰燮繩之以法。

劇中李準基通過地獄使者獲得重生機會回到18歲（《Again My Life》劇照）

人生重來一次，金熙宇除了履行與地獄使者定下的條件外，他亦憑前世記憶努力拯救上一世出車禍雙亡的父母、改變身邊人的命運。金熙宇終於再次當上檢察官後，重新調查不同案件真相，並認識了天下集團小女兒金智恩（金熙雅 飾），與她日久生情。而曾多次飾演韓國政客的李璟榮，於《Again My Life》角色的權力更是大到連總統也要忌憚。表面清廉正直、實則貪婪冷血的他最後惡行敗露落得淒慘下場。

劇集用不同單元的方式呈現出14位主角甜酸苦辣的人生。（《我們的藍調時光》海報）

【第2位】《我們的藍調時光》（韓語：우리들의 블루스）

由李炳憲、車勝元、申敏兒、金宇彬等豪華陣容出演的《我們的藍調時光》，以濟州島為背景，每集用不同單元的方式呈現出14位主角甜酸苦辣的人生。劇中飾演韓志旼孖生姐姐「英希」的鄭恩惠，是韓劇史上首位唐氏綜合症演員，她的單元一播出，隨即在社會上引起了很高關注度。此外，劇集中飾演聽障女生「星星」的演員李韶星，現實中也真的是位聾啞人士。

是韓劇史上首位唐氏綜合症演員鄭恩惠。（《我們的藍調時光》劇照）

劇中每個角色都經歷了各自成長的痛，深深引起了觀眾的共鳴與反思。當中包括從英希的視角，反映出外人看不到的，唐氏綜合症患者的孤獨。而由申敏兒飾演的宣亞則細緻描繪了抑鬱症患者的真實心境。除此之外，其中一集「英珠和阿顯」的故事，則探討了青少年懷孕的社會議題。由李炳憲飾演的東昔與金惠子飾演的母親玉冬之間的故事，更於大結局時逼哭所有觀眾，創下最高的14.597%。

劇集收視率翻了10幾倍。（《非常律師禹英禑》截圖）

【第1位】《非常律師禹英禑》（韓語：이상한 변호사 우영우）

由朴恩斌、姜泰伍、姜其永等演員主演的《非常律師禹英禑》被譽為2022年下半年黑馬作品，首播時收視率僅有0.9%，第2集開始便一路飆升，第5集的收視率翻倍升到了9.1%，更登上了Netflix多個榜首。而在剛過去的7月27日播出的第9集收視，已衝上15.78%，劇集嬴盡口碑收視，連帶劇中一眾主角都人氣急升。

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禹英禑律師是一位IQ 164的天才，但卻患有自閉症。（《非常律師禹英禑》劇照）

《非常律師禹英禑》圍繞由朴恩斌飾演的禹英禑在律師事務所遇到的人事，與其自身成長的溫暖故事。禹英禑是一位IQ 164的天才，她擁有過目不忘的能力，更是首爾大經濟與法學系雙學位首席畢業的學霸。但是由於她患有自閉症，使她天生無法感知他人的感情，亦因此缺乏社交能力，鯨魚則是她最愛的心靈朋友。

（全文完）

常見問題

問：《軍檢察官多伯曼》是甚麼類型的劇？

答：由安普賢、曹寶兒、金永敏主演《軍檢察官多伯曼》是一部刺激又熱血的劇集…👉🏻詳情請看

問：《為何是吳秀才》最高收視多少？

答：7月23日播放的大結局以10.7%創下該劇最高收視…👉🏻詳情請看

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