2022韓劇推薦｜8部律政題材佳作　《黑話律師》刺激、《非常律師禹英禑》治癒、《少年法庭》寫實 　

2022年推出的多部韓劇中，有關於法官、檢察官、法庭等律政題材都相當受歡迎，例如《少年法庭》、《非常律師禹英禑》、《黑話律師》等的收視率都屢創佳績，當中《為何是吳秀才》更是令Do姐（鄭裕玲）都表示淪陷。熱播中的《非常律師禹英禑》、《黑話律師》都即將結束，但喜歡律政題材的你不用擔心「劇荒」，以下為大家整理了2022年8部必看律政韓劇！

《非常律師禹英禑》以黑馬姿態登上2022年收視榜首。（《非常律師禹英禑》劇照）

2022年8部必看律政韓劇

點按目錄👇

【1】《少年法庭》

【2】《軍檢察官多伯曼》

【3】《為何是吳秀才》

【4】《黑話律師》

【5】《Again My Life》

【6】《Insider》

【7】《醫法刑事》

【8】《非常律師禹英禑》

《少年法庭》寫實描述了韓國司法現狀，劇中許多案件都根據了韓國真人真事改編。（《少年法庭》截圖）

【1】《少年法庭》 （韓語：소년 심판）

由金惠秀、金武烈、李聖旻、李姃垠主演的 Netflix 19禁劇《少年法庭》，寫實描述了韓國司法現狀，劇中許多案件都根據了韓國真人真事改編，包括仁川小學女童分屍案和仁川女高中生輪姦案等，劇集一播出隨即引起社會上關於人性的討論。韓國的《少年法》為了保護心智年齡尚未成熟的未成年人，規定未滿14歲者即使犯下再嚴重的案子，亦不可起訴和判刑入監，最嚴重的10號處分只是在感化機關收容兩年，根本無法嚴懲少年犯。

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27歲女演員李妍女扮男裝飾演13歲精神病少年白成友。（《少年法庭》截圖）

導演表示希望透過不同性格的4位法官的審案過程，以多角度呈現對少年犯的各種價值觀。在劇中演員方面，先後多次於不同電影、電視台頒獎禮獲得最佳女主角的金惠秀，演技實力絕對無庸置疑，尤其她在審判中的「眼神演技」，彷彿所有破綻都逃不過她的法眼，讓人起雞皮疙瘩。此外，值得留意的還有在兒童分屍案中，女扮男裝飾演13歲精神病少年白成友的27歲女演員李妍。

《軍檢察官多伯曼》是一部刺激又熱血的劇集。（《軍檢察官多伯曼》劇照）

【2】《軍檢察官多伯曼》（韓語：군검사 도베르만）

由安普賢、曹寶兒、金永敏主演《軍檢察官多伯曼》（韓語：군검사 도베르만），是一部刺激又熱血的劇集。首播收視達到5.263%，比同一天開播的《社內相親》4.9%成績還要好。《軍檢察官多伯曼》講述安普賢飾演的都倍萬，自小父母雙亡，學歷不高但想有一番成就的他，為了錢和名譽成為了軍檢察官，在軍中為社會上的高官做盡骯髒事。

刺激、明快的復仇劇情吸引了許多觀眾。（《軍檢察官多伯曼》劇照）

就在都培萬即將退伍之時，遇到新入軍事檢察官車友仁（曹寶兒飾）。車友仁計畫6年，成為軍檢察官，誓要打擊軍中腐敗勢力。及後都培萬得知自己雙親、車友仁父親也是被陸軍團長盧花英（吳娟受飾）害死，二人一起攜手復仇。劇集刺激、明快的復仇劇情吸引了許多觀眾，大結局更以10.081%刷新自身紀錄。

《為何是吳秀才》成為SBS 2022年收視最快突破兩位數的電視劇。（《為何是吳秀才》劇照）

【3】《為何是吳秀才》（韓語：왜 오수재인가 ）

《為何是吳秀才》自6月初開播收視率已不俗，第四集更升至10.1%，成為SBS 2022年收視最快突破兩位數的電視劇，7月23日播放的大結局，更以10.7%創下該劇最高收視。劇集以法律與政治為題材，一邊刻畫了韓國大企業之間的爾虞我詐，另一邊則有各自帶著傷痛過去的男女主角發展一段虐心師生戀。

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劇集以法律與政治為題材，刻畫了韓國大企業之間的爾虞我詐。（《為何是吳秀才》劇照）

女主角徐玄振在《為何是吳秀才》中一改以往「愛情劇女王」形象，飾演一位不擇手段的律師兼大學法學院教授吳秀才。行事冷血自私的她實際上曾是充滿熱血的律師。劇中傷痕累累的吳秀才與其所屬TK律師事務所代表崔泰國會長的爭鬥中，展示了精湛細緻、極具感染力的演技，被觀眾稱讚她的演技更上一層樓。

李鍾碩飾演的朴昌浩被冤枉成與「Big Mouth」發音相似的天才詐騙犯「Big Mouse」。（《黑話律師》劇照）

【4】《黑話律師》（韓語：빅 마우스）

《黑話律師》（又譯作《律戰江湖》）劇情講述勝訴率只有10%的律師朴昌浩（李鍾碩 飾）有「Big Mouth」稱號。陰錯陽差下，朴昌浩被冤枉成與「Big Mouth」發音相似的天才詐騙犯「Big Mouse」，繼而含冤入獄。入獄後的朴昌浩受到囚犯們的欺凌，他為了在監獄中生存必須黑化偽裝成「Big Mouse」，並與林潤娥（允兒）飾演的妻子內外夾攻，暗中查明真相。

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《黑話律師》刺激的劇情吸引越來越多人收看，大家都在猜測誰才是真正的「Big Mouse」。（《黑話律師》劇照）

《黑話律師》是男神李鍾碩闊別螢幕3年回歸首作，除了演技被大讚之外，更被網民讚帥出新高度。自7月29日開播以來，刺激的劇情吸引越來越多人收看，大家都在猜測誰才是真正的「Big Mouse」，8月13日播出的第6集收視已經上升到10.8%。劇集僅播一半未夠收視已經高開，隨著劇情越來越緊湊，相信之後會再創新高！

《Again My Life》改編自李海涅的同名小說。（《Again My Life》劇照）

【5】《Again My Life》（韓語：어게인 마이 라이프）

由李準基主演的《Again My Life》改編自李海涅的同名小說，自開播以來持續獲得高度評價，其中第14集更創下高達12.0%的收視率。《Again My Life》是一個穿越故事，講述由李準基飾演的正義檢察官金熙宇，前世在調查政治家趙泰燮(李璟榮 飾)時被他害死後，通過地獄使者獲得重生機會回到18歲，並一步步將趙泰燮繩之以法。

劇中李準基通過地獄使者獲得重生機會回到18歲。（《Again My Life》劇照）

人生重來一次，金熙宇除了履行與地獄使者定下的條件外，他亦憑前世記憶努力拯救上一世出車禍雙亡的父母、改變身邊人的命運。金熙宇終於再次當上檢察官後，重新調查不同案件真相，並認識了天下集團小女兒金智恩（金熙雅 飾），與她日久生情。而曾多次飾演韓國政客的李璟榮，於《Again My Life》角色的權力更是大到連總統也要忌憚。表面清廉正直、實則貪婪冷血的他最後惡行敗露落得淒慘下場。

姜河那飾演與祖母相依為命的首席司法研修生金耀漢。（《Insider》劇照）

【6】《Insider》（韓語：인사이더）

《Insider》由姜河那、李裕英主演，講述與祖母相依為命的首席司法研修生金耀漢（姜河那飾），因接受前輩提議而潛入監獄調查，誰知突然捲入一宗意外就被拋棄了。金耀漢為了改變命運，在監獄開始復仇的生存戰，投入到危險的監獄賭場中賭命。而姜泳錫飾演一名光靠賭博就能掌控監獄的賭博天才張善五，與姜河那有不少對手戲。

久未露面的中國演員范冰冰在劇中大晒英文。（《Insider》劇照）

劇中金耀漢與陰險的吳秀妍（李裕英創）表面不和，但其實暗地仍合作，為劇情製造一次又一次反轉。最讓一眾觀眾驚喜的是，久未露面的中國演員范冰冰亦有份參與劇集演出，飾演澳門三合會的代理人，並在劇中大晒英文。《Insider》劇中，每人的都互相計算和利用，複雜度可說是「燒腦級」，而且更涉及了賭博題材，喜歡緊張劇情的你一定要看看。

韓以翰（蘇志燮飾）曾經是一名王牌外科醫生，可惜一次被冤枉的造假手術令他失去一切。（《醫法刑事》劇照）

【7】《醫法刑事》（韓語：닥터로이어）

《醫法刑事》由蘇志燮、林秀香、申成祿、李主儐主演，講述韓以翰（蘇志燮飾）曾經是一名王牌外科醫生，可惜一次被冤枉的造假手術令他失去一切。5年後，韓以翰成為了醫療訴訟專門律師，調查自己當年手術一事並展開復仇。過程中，遇上醫療犯罪專門部檢察官金錫瑛（林秀香飾），聯手懲罰那些通過財富和權力來決定生命順序的人們。

《醫法刑事》是男神蘇志燮婚後，事隔4年的回歸首作。（《醫法刑事》劇照）

《醫法刑事》是男神蘇志燮婚後，事隔4年的回歸首作！劇中韓以翰一句對白：「醫生和律師沒有什麼不同。因為醫生在手術室拯救生命，而律師在法庭上拯救人生。」真的帥爆。除此之外，劇中一眾配角都受到注目。男二申成祿飾演的傑登·李，憑亦正亦邪的演技和出色外貌，被觀眾大讚是「最迷人的反派」，還有韓版《紙房子》中被封「最美人質」的李主儐飾演政治家的女兒林宥娜。

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劇集收視率翻了10幾倍。（《非常律師禹英禑》截圖）

【8】《非常律師禹英禑》（韓語：이상한 변호사 우영우）

由朴恩斌、姜泰伍、姜其永等演員主演的《非常律師禹英禑》被譽為2022年下半年黑馬作品，首播時收視率僅有0.9%，第2集開始便一路飆升，第5集的收視率翻倍升到了9.1%，更登上了Netflix多個榜首。而在剛過去的7月27日播出的第9集收視，已衝上15.78%，劇集嬴盡口碑收視，連帶劇中一眾主角都人氣急升。

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禹英禑律師是一位IQ 164的天才，但卻患有自閉症。（《非常律師禹英禑》劇照）

《非常律師禹英禑》圍繞由朴恩斌飾演的禹英禑在律師事務所遇到的人事，與其自身成長的溫暖故事。禹英禑是一位IQ 164的天才，她擁有過目不忘的能力，更是首爾大經濟與法學系雙學位首席畢業的學霸。但是由於她患有自閉症，使她天生無法感知他人的感情，亦因此缺乏社交能力，鯨魚則是她最愛的心靈朋友。

（全文完）

常見問題

問：《軍檢察官多伯曼》是甚麼類型的劇？

答：由安普賢、曹寶兒、金永敏主演《軍檢察官多伯曼》是一部刺激又熱血的劇集…👉🏻詳情請看

問：《為何是吳秀才》最高收視多少？

答：7月23日播放的大結局以10.7%創下該劇最高收視…👉🏻詳情請看

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