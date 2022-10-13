草津溫泉獲選日本人氣No.1　4大必浸名泉具超強治療功效　皮膚病、關節痛都治到｜附交通＋地址

東京溫泉2022｜日本大型排名網站Goo Ranking公佈了網民票選Top.10最想去的溫泉，其中群馬縣「草津溫泉」再次蟬聯榜首，排行第一！草津溫泉具1800年歷史，是日本三大名湯之一，由於泉水具有殺菌及溫浴效果，所以廣受旅客及本地人歡迎。阿部寬主演的電影《羅馬浴場2》也在此地取景，打算去東京旅遊的朋友，不妨乘搭2至3小時巴士，到草津溫泉感受一下其魅力吧。

草津溫泉是日本三大名湯之一（Unsplash）

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4大必浸溫泉浴場

草津溫泉之所以如此受歡迎，皆因它的泉質屬於酸性泉。據說強酸性溫泉具殺菌、排毒、活絡筋骨、促進血液循環的作用，對有五十肩、慢性皮膚病、神經關節痛等症狀的患者十分有效，而以下4大溫泉更是人氣之選：

【1】西之河原露天風呂

「西之河原露天風呂」是草津溫泉之中，最大型的露天風呂，從草津溫泉巴士轉運站或湯畑步行20分鐘即可到達。浴池佔地500平方米，由於面積寬敞，所以在池中不同位置浸泡都會有溫差。雖然此風呂男女皆可浸泡，對關節、神經痛均有治療作用，但對女性來說，更有減輕婦科病、妊娠初期末期及美肌功效。浸泡完成後，大家可以前往西之河原公園散步，欣賞雄偉壯麗的大自然美景。

地址：群馬県吾妻郡草津町草津521-3

交通方式：草津溫泉巴士轉運站徒步20分鐘

官網：http://sainokawara.com/

西之河原露天風呂（官方網站）

西之河原公園（群馬寫真館）

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【2】大瀧乃湯

大瀧乃湯設施相當齊全，無論是室內風呂、露天風呂、租借式風呂、桑拿等都一應俱備，另外還有餐廳、咖啡廳及休息室。大瀧乃湯的泉水一直被喻為「美人湯」，含豐富硫磺成分，具潔淨肌膚及保持健康功效。其經典傳統泡法是「合湯」，意指從38度的泉水，按順序泡到46度，令身體慢慢習慣水溫和成分。想試盡所有水溫的朋友，可以選購1,600日圓的「三湯巡迴票」（獨立浸泡需2,100日幣），只需一券在手，就可泡齊大瀧乃湯、西之河原露天風呂、御座之湯，非常划算。

地址：群馬県吾妻郡草津町596-13

交通方式：草津溫泉巴士轉運站徒步9分鐘

官網：http://ohtakinoyu.com

大瀧乃湯室內風呂（官方網站）

大瀧乃湯室內風呂（官方網站）

大瀧乃湯露天風呂（官方網站）

【3】白旗之湯

白旗之湯採用草津溫泉中最古老的源泉，是唯一顏色呈白色的混湯。浴槽由木材打造，極具日本和式風格，入面分為熱湯和溫湯，男女皆可一起浸泡，是個免費的共同浴場。不過白旗之湯沒有加增置物櫃，如果想攜帶貴重物品就要留意，可能要先放在酒店再前來浸泡。

白旗之湯

地址：群馬県吾妻郡草津町草津112-1

交通方式：草津溫泉巴士轉運站徒步5分鐘

官網：https://www.kusatsu-onsen.ne.jp/onsen/detail/index.php?c=5&g=2&kcd=193

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【4】湯煙亭

位於湯畑旁邊的湯煙亭，是一個可以泡腳的足湯，涼亭參考江戸時代的「松乃湯」浴場建造，以檜木作材質，十分有特色。湯煙亭直接引入具高度療效的泉源，只需稍微浸泡即可見效，而且是24小時免費使用，最適合走路走得太累，又或冬天太冷時，停下來浸泡享受一下。

湯煙亭

地址：群馬県吾妻郡草津町草津

交通方式：草津溫泉巴士轉運站徒步約5分鐘

官網：https://www.kusatsu-onsen.ne.jp/onsen/detail/index.php?c=5&g=1&kcd=190

湯煙亭24小時免費使用（官方網站）

湯煙亭24小時免費使用（官方網站）

如何前往草津溫泉？

如果從東京都內出發，就有以下5個方法前往草津溫泉：

【1】上野站出發

從上野站搭乘特急草津號至長野原草津口站下車，再從長野原草津口站轉乘JR關東巴士至草津溫泉。

【2】上野站出發

從上野站搭乘普通列車（高崎線）至高崎站下車，再從高崎站轉乘普通列車（吾妻線）至長野原草津口站，抵達長野原草津口站再轉乘JR關東巴士至草津溫泉。

【3】東京站

從東京站搭乘北陸新幹線至輕井澤站下車，再從輕井澤站轉乘草輕交通巴士或西武觀光巴士至草津溫泉。

【4】新宿站

從新宿站搭乘高速巴士【上州ゆめぐり號／東京ゆめぐり號】至草津溫泉下車。

【5】澀谷Markcity

從澀谷Markcity搭乘前往輕井澤・草津溫泉的高速巴士至草津溫泉下車。

（全文完）