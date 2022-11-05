大阪心齋橋10間近車站酒店　2分鐘到地鐵／免費浴場／空中酒吧／親子友善　一落街即血拼購物

心𪗋橋酒店推介2022｜去大阪旅行，怎能不遊覽著名地標心齋橋？這面除了有打卡必影的固力果（Glico）廣告招牌外，還有多間平價服裝店、藥妝鋪、餐廳等，是遊客的購物和掃街天堂。此外，心齋橋四通八達，地鐵「御堂筋線」和「長堀鶴見綠地線」可以前往梅田、天王寺、環球影城等景點，打算去大阪旅遊的你，不如先看看以下心齋橋酒店推介吧。

【更多大阪酒店推介🇯🇵】

大阪難波9間近車站酒店 家庭公寓／日式旅館／免費溫泉 回住率超高

日本大阪6間高CP膠囊酒店 4分鐘步行到車站／免費桑拿／大浴場 最平$115

心齋橋酒店推介｜【1】大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）

大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）非常鄰近心齋橋，門口的朱紅色拱橋是酒店標誌，很適合打卡。酒店大廳免費提供化妝水、乳液、髮圈等，是女生們的福音，另外又有凍飲料、宵夜拉麵、雪糕、生啤酒等，為大家節省不少旅費！另外酒店不時有日本文化體驗活動，價格也不高，軟硬件加起來幾乎是完美。

查看大阪心齋橋橋梁酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

紅色大橋是酒店標誌。（Agoda.com）

The Bridge飯店心齋橋。（Agoda.com）

The Bridge飯店心齋橋。（Agoda.com）

大阪心齋橋橋梁酒店（The Bridge Hotel Shinsaibashi）

地址：1-10-24 Nishi-Shinsaibashi, Chuo-ku, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站7號出口步行3分鐘

價格：HK$440起／晚（2位成人）

查看大阪心齋橋橋梁酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

心齋橋酒店推介｜【2】大阪樂本酒店（HOTEL THE LEBEN OSAKA）

大阪樂本酒店（HOTEL THE LEBEN OSAKA）位於熱鬧的心齋橋，只需8分鐘就可到地鐵站，10分鐘就到商店街。酒店採用素色設計，希望透過居家裝潢讓人充分放鬆休息。大廳提供免費飲品，適合血拼逛街的人回氣，另外亦提供雪肌精系列產品，絕對是女生住客的福音。

查看大阪樂本酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

大阪樂本酒店位於熱鬧的心齋橋。（Agoda.com）

房間採用素色設計。（Agoda.com）

大廳提供免費飲品。（Agoda.com）

大阪樂本酒店 HOTEL THE LEBEN OSAKA

地址：2-2-15 Minamisenba, Chuo-ku, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站8分鐘步距

價格：HK$550起／晚（2位成人）

查看大阪樂本酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

心齋橋酒店推介｜【3】UNIZO飯店 – 大阪心齋橋（HOTEL UNIZO Osaka Shinsaibashi）

UNIZO飯店 – 大阪心齋橋（HOTEL UNIZO Osaka Shinsaibashi）以白色配金色裝潢為主，離地鐵站只有4分鐘距離，附近有兩間便利商店供大家24小時醫肚，如果想行去固力果廣告牌打卡食飯，行8分鐘即可到達。房間設備新穎，簡潔乾淨，雖然鄰近鬧區但不嘈吵。此外，酒店特別設有女性專屬樓層及單人房型，安全度滿分。

查看大阪心齋橋UNIZO飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

UNIZO飯店 – 大阪心齋橋。（Agoda.com）

浴室屬乾濕分離設計。（Agoda.com）

UNIZO飯店 – 大阪心齋橋（HOTEL UNIZO Osaka Shinsaibashi）

地址：1-10-10 Nishi-Shinsaibashi, Chuo, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行1分鐘

價格：HK$369起／晚（2位成人）

查看大阪心齋橋UNIZO飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

【更多京都酒店推介🇯🇵】

日本京都8間近車站酒店 2分鐘直達鐵路＋免費浴場＋有廚房＋日式風格🤩

日本京都10間新開幕酒店 日式風格＋地鐵站旁＋鄰近清水寺／嵐山🤩

心齋橋酒店推介｜【4】心齋橋菲拉麗茲酒店（HOTEL HILLARYS Shinsaibashi）

心齋橋菲拉麗茲酒店（HOTEL HILLARYS Shinsaibashi）就在大丸百貨附近，距離心齋橋購物街只有3分鐘步程，最適合想血拼掃貨、行街直到凌晨的人。酒店設有免費男女大浴場，又有樽裝水自取，早餐更有自助鬆餅機試玩，一家大細入住都不會悶。

查看心齋橋菲拉麗茲酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

室內裝潢以木系為主。（Agoda.com）

心齋橋菲拉麗茲酒店。（Agoda.com）

免費男女大浴場。（Agoda.com）

心齋橋菲拉麗茲酒店（HOTEL HILLARYS Shinsaibashi）

地址：Chuo-ku Higashishinsaibashi 1-17-11, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行3分鐘

價格：HK$435起／晚（2位成人）

查看心齋橋菲拉麗茲酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

心齋橋酒店推介｜【5】大阪W酒店（W Osaka）

大阪W酒店（W Osaka）是W Hotel品牌登陸日本的第一據點，坐落心齋橋駅與本町駅之間，而對面就是商店林立的御堂筋大道，行到心齋橋站只需4分鐘，位置一流。酒店由日本著名建築師安藤忠雄以「大人的遊樂場」為概念，打造融合日本極簡主義和都市繁華生活的設計，別樹一格。另外，每間房間都設有吧台與高腳椅，供欣賞窗外高樓景色，27樓頂樓更設置了日本唯一附有DJ設備的客房，相當有特色。

查看大阪W酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

大阪W酒店是W Hotel品牌登陸日本的第一據點。（Agoda.com）

大阪W酒店。（Agoda.com）

大阪W酒店。（Agoda.com）

大阪W酒店（W Osaka）

地址：4-1-3 Minami Semba, Chuo-ku , 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站4分鐘步距

價格：HK$2,691起／晚（2位成人，1位12歲以下小童）

查看大阪W酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

心齋橋酒店推介｜【6】心齋橋維亞酒店-JR西日本集團（VIA INN SHINSAIBASHI – JR WEST GROUP）

心齋橋維亞酒店-JR西日本集團（VIA INN SHINSAIBASHI – JR WEST GROUP）離地鐵站只有2分鐘距離，樓下有超市和便利店，步行到美國村也很快很方便，地理位置極佳。房間面積大，乾淨整潔，隔音良好，12歲以下兒童可免費入住，並附有早餐，CP值超高。

查看心齋橋維亞酒店-JR西日本集團優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

心齋橋維亞酒店-JR西日本集團。（Agoda.com）

附有免費早餐。（Agoda.com）

心齋橋維亞酒店-JR西日本集團（VIA INN SHINSAIBASHI – JR WEST GROUP）

地址：1-10-15 Nishi Shinsaibashi, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站7號出口步行2分鐘

價格：HK$284起／晚（2位成人，1位12歲以下兒童）

查看心齋橋維亞酒店-JR西日本集團優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

心齋橋酒店推介｜【7】大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）

大阪格蘭貝爾酒店距離心齋橋站只需5分鐘距離，設有免費大浴場，男湯和女湯各有兩個不同溫度的泉池，供住客愜意泡湯。另外亦有提供A5黑毛和牛的露台餐廳，及能夠欣賞街景的空中酒吧等，即使留在酒店也不會覺得悶。

查看大阪格蘭貝爾酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

GRANBELL HOTEL OSAKA。（Agoda.com）

GRANBELL HOTEL OSAKA。（Agoda.com）

GRANBELL HOTEL OSAKA。（Agoda.com）

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）

地址：2-6-7 北久宝寺町, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行5分鐘

價格：HK$293起／晚（2位成人，1位2-5歲小童）

查看大阪格蘭貝爾酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

心齋橋酒店推介｜【8】大和屋本店大阪旅館（Yamatoya Honten Ryokan Osaka Hotel）

到訪日本，當然要試試具當地特色的酒店。大和屋本店大阪旅館（Yamatoya Honten Ryokan Osaka Hotel）位於道頓崛川，地點旺中帶靜，交通方便得來又不會嘈吵。酒店採用日式榻榻米設計，傍晚會有服務人員幫忙鋪床，並準備茶與點心，另外，住客可免費使用男女分開的大浴場及三溫暖，酒店亦會提供浴衣，非常貼心。

查看大和屋本店大阪旅館優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

大和屋本店大阪旅館。（Agoda.com）

大和屋本店大阪旅館。（Agoda.com）

大和屋本店大阪旅館。（Agoda.com）

大和屋本店大阪旅館（Yamatoya Honten Ryokan Osaka Hotel）

地址：2-17-4 Shimanouchi,Chuoh-ku, 心齋橋, 大阪

交通：日本橋站6號出口步行約4分鐘

價格：HK$811起／晚（2位成人）

查看大和屋本店大阪旅館優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

心齋橋酒店推介｜【9】Vessel Inn – 心齋橋（Vessel Inn Shinsaibashi）

Vessel Inn – 心齋橋（Vessel Inn Shinsaibashi）是對兒童年齡限制最寬鬆的酒店，只要是18歲或以下未成年人士，在不佔床位情況下可免費同住，如果兩名成人預訂雙床房，即可帶兩位小童入住。此外，酒店大廳會提供Mac機，又有無限暢飲水吧，而且早餐更供應魚生、明太子、玉子燒等，十分豐富。

查看Vessel Inn – 心齋橋（Vessel Inn Shinsaibashi）優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

Vessel賓館 – 心齋橋。（Agoda.com）

Vessel賓館 – 心齋橋。（Agoda.com）

Vessel Inn – 心齋橋（Vessel Inn Shinsaibashi）

地址：2-12-11 Minamisenba, Chuo, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行4分鐘

價格：HK$310起／晚（2位成人）

查看Vessel Inn – 心齋橋（Vessel Inn Shinsaibashi）優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

心齋橋酒店推介｜【10】大阪日航酒店（Hotel Nikko Osaka）

大阪日航酒店（Hotel Nikko Osaka）是有名的高檔次酒店，位於大阪市中心街上，旁邊就是心齋橋筋商店街、美國村、大丸百貨等，而樓下也有相連通道前往地鐵，相當方便。另外，酒店提供消毒奶樽、兒童牙刷、兒童拖鞋、床邊護欄等用品，是間親子友善的酒店。

查看大阪日航酒店（Hotel Nikko Osaka）優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

大阪日航酒店。（Agoda.com）

大阪日航酒店。（Agoda.com）

大阪日航酒店。（Agoda.com）

大阪日航酒店（Hotel Nikko Osaka）

地址：1-3-3,Nishi-Shinsaibashi,Chuo-ku, 心齋橋, 大阪

交通：心齋橋站步行2分鐘

價格：HK$930起／晚（2位成人）

只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）