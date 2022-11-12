日本退稅2022｜所需文件／退稅條件／流程／電子化有幾方便？7注意事項自由行必看

日本退稅2022｜日本自由行開關，不少港人都急不及待「返鄉下」，久未遊日本，大家一定準備好血拼一場吧！現時到日本旅遊，遊客在大部份的商店購物都能享受免稅服務，退稅方式有2種，一種是直接以免稅價格結帳，另一種是在退稅櫃枱退回現金。疫情期間，退稅服務已變得電子化，《有線生活》為大家整理了日本退稅物品類別、所需文件、注意事項等詳情，立即收藏以下懶人包！

最新日本自由行入境要求資訊

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久未遊日本，大家一定準備好血拼一場吧！（istock圖片）

日本退稅2022教學

日本的免稅制度主要以非日本居住者為對象。（Unplash圖片）

日本退稅2022教學｜退稅對象

日本的免稅制度主要以非日本居住者為對象，香港旅客以特區護照／BNO入境，並逗留不超過6個月便能享有退稅服務。

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香港旅客以特區護照／BNO入境，並逗留不超過6個月便能享有退稅服務。（入境處圖片）

日本退稅2022教學｜退稅商店

現時到日本旅遊，遊客在大部份的商店購物都能享受免稅。大家可於購物後，到指定退稅櫃台辦理退稅服務／直接以不含稅金額結帳。想知哪家商店可否退稅？大家只要留意店舖外有沒有貼住「Japan Tax-free Shop」的免稅店標誌就知道了！

大家可留意店舖外有沒有貼住「Japan Tax-free Shop」免稅店標誌！（GAP JP官網圖片）

日本退稅2022教學｜退稅物品類別

日本可退稅商品分為一般物品和消耗品，遊客同一天內於同一商店／同一商場或百貨公司內的商店消費滿指定金額，便可享有退稅服務。而兩種商品的退稅分別就在於能否於日本境內使用。

1. 退稅物品：一般物品

在同一商店內，一天內購物滿5,000日元以上（不含稅）。而物品可於日本境內使用，但須於入境日起6個月內攜帶出日本境外。一般物品包括：衣物、鞋、家電、手提包、鐘錶、珠寶首飾、工藝品等。

一般物品包括：衣物、鞋、家電、手提包、鐘錶、珠寶首飾、工藝品等。（Tsuruya Dept官網圖片）

2. 退稅物品：消耗品

在同一商店內，一天內購物總額為5,000至500,000日元內（不含稅）。物品會放於不可開封的特殊包裝內，不可於日本境內使用，亦須於入境日起30天內攜帶出日本境外。消耗品包括：化妝品、食品、飲料、酒類、健康食品等。

消耗品包括：化妝品、食品、飲料、酒類、健康食品等。（Tsuruya Dept官網圖片）

3. 退稅物品：一般物品＋消耗品

如果想為同一商店內購買的一般物品和消耗品金額一起免稅的話，則全部會被當作消耗品處理。商品總額為5,000至500,000日元內（不含稅），所有物品會放於特殊包裝內，不可於日本境內使用，並要於入境日起30天內攜帶出日本境外。

此外，若購入的一般物品未滿5,000日元，遊客又願意把該商品和其他消耗品一同放到不可開封的特殊包裝內，只需要於同一商店，2種商品一天內總消費金額為5,000至500,000日元內（不含稅），並於入境日起30天內攜帶出日本境外便可退稅。

一般物品和消耗品金額一起免稅的話，則全部會被當作消耗品處理。（Tsuruya Dept官網圖片）

日本退稅2022教學｜退稅所需文件

購買者本人的護照正本（護照上必須有入境蓋章）

購入物品

購入物品的收據正本

日本政府亦宣佈2023年4月1日起，旅客在Visit Japan Web上預先填好個人信息（包括姓名、國籍、出生日期、在留資格、護照資料等），可使用該二維碼作辦理退稅之用。

Visit Japan Web最新版本使用教學👉🏻 Visit Japan Web使用教學

日本退稅2022教學｜退稅方式

現時日本退稅方式有以下2種：

1. 直接以免稅價格結帳

購買者於結帳時出示本人護照，店家確認你的入境日期、在留資格等資料後，會直接將資料電子傳送到日本海關，購買者便可直接以不含稅的金額結帳，而出境日本時向海關出示護照、購買物品及收據便可。

現時日本退稅方式有2種，一種是直接以免稅價格結帳。（istock圖片）

2. 在退稅櫃枱退回現金

購買者先以商品含稅價錢結帳，然後帶同商品及護照前往商店的退稅櫃枱辦理。店家確認你的入境日期、在留資格等資料後，便會計算稅款並直接退回現金。

另一種是在退稅櫃枱退回現金。（Unplash圖片）

日本退稅2022教學｜7注意事項

退稅必須在 購物當天 ，並於同一商店／同一商場或百貨公司內辦理

，並於同一商店／同一商場或百貨公司內辦理 辦理退稅時，必須使用 購買者本人 的護照，不能由其他人代勞，因此建議護照隨身攜帶

的護照，不能由其他人代勞，因此建議護照隨身攜帶 免稅品會放在特殊包裝內，旅客出境日本前 不可 自行開封

自行開封 免稅品必須由 本人 攜帶出境

攜帶出境 部分商店 或會收取退稅手續費

或會收取退稅手續費 如退稅後進行退貨／換貨，導致金額未達到免稅金額規定的話，同一收據上的全部商品都將 不能 享受免稅，顧客亦須補回消費稅

享受免稅，顧客亦須補回消費稅 若退稅品中有超過100ml的液體，請進行寄艙，亦須保留收據方便海關人員查問

（全文完）