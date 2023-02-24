東京新景點2023｜下北澤食玩攻略　8大新設施、商店推介　甜品／雜貨／古著迷必去

下北澤2023｜自日本全面開關，東京成為不少港人的海外旅遊首選之地。提到東京，除了上野、淺草、新宿、澀谷等經典旅遊地區，被譽為日本「次文化聖地」的下北澤也是大家絕不能錯過的必去景點！《有線生活》為大家整理出下北澤5大新設施＋3大必逛商店，遊日絕勿錯過！

目錄：

下北澤五大新設施

3間下北澤必逛IG打卡店家

日本「次文化聖地」的下北澤。（Matt Hanns Schroeter＠unsplash)

雖然位於東京這個繁華國際大都市，有別於其它觀光區常見的大型購物中心，下北澤則是隨處可見古著、古董、雜貨、劇場、咖哩及咖啡專賣店等，散發著濃濃懷舊氣氛，深受日本年輕人愛戴。然而，有「最酷街道」之稱的下北澤，近年不斷進行再開發，誕生了許多新設施，注入了一股和以往氛圍不一樣的新活力，每個轉角都帶來不同驚喜！

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下北澤2023｜空間大改造 揭秘下北澤五大新設施

1.SHIMOKITAEKIUE —生活雜貨、咖啡廳集於一身

隨着下北澤車站重新打造，車站的各處加入了互動插畫。與車站建構，連接下北澤車站2樓的「SHIMOKITAEKIUE 」，則集結了生活雜貨用品店、咖啡廳、居酒屋等，打造了新潮的複合式餐飲空間，不只有早午餐、咖啡廳、居酒屋，也吸引許多風格潮店進駐，將文青休閒以及購物集於一身！

シモキタエキウエ

地址：小田急線下北澤車站2樓

營業時間：日本時間11:00 – 21:00

2.tefu lounge —小劇院結合咖啡廳 感受生活治癒感

從小田急車站或SHIMOKITAEKIUE的南西口出站，就能直通名為「（tefu） lounge」的5層樓設施，是小劇院結合咖啡廳的複合空間。設施大多採用木造家具，以棕色和白色為主調，營造出簡約自然的舒適氛圍。一樓是有機超市，二、三樓是咖啡店，其它是辦活動用的共享空間及辦公室。來到下北澤，不單單只是購物和消費，更多的是感受生活帶來的治癒感。

以棕色和白色為主調，營造出簡約自然的舒適氛圍。（下北線路街）

（tefu） lounge

地址：東京都世田谷区北沢2-21-22

營業時間：日本時間9:00 – 23:30

3.Bonus Track —傳統文創交流空間

提到下北澤新設施，不得不提文創交流空間「BONUS TRACK」！沿著小田急線連接下北澤和世田谷代田站的商店街，就能夠找到它的身影。「Bonus Track」共匯聚了12間極具個人風格的店家及共享工作區，在這裏可以感受到傳統商店街的人情味，彷彿置身於文創小村落，值得大家仔細探索。

Bonus Track

地址：世田谷区代田二丁目36番12号〜15号

營業時間：日本時間8:00 – 20:00

4.reload —展覽、演出基地 感受藝術氣息

結合了下北澤的巷弄文化的「reload」，純白的外觀相當吸晴！以兩層分棟式設計，內部劃分出四區不斷延伸的建築，成為展覽、演出，以及各式特色小店的最新基地，融合也保存了新舊下北澤的氛圍。進駐的24間店家當中，結合了不少與眾不同的特色餐廳、古著店、花店等，完美展現出下北澤的獨特藝術氣息！

純白的外觀相當吸晴。（下北線路街）

各式特色小店的最新基地。(_hanno_co＠IG）

reload

地址：東京都世田谷区北沢3−19-20

營業時間：日本時間11:00 – 20:00

5.Mikan下北 —文化與美食精華的完美結合

作為濃縮下北澤文化與美食精華的設施，文創空間「Mikan下北」以實驗及挑戰為宗旨，讓多種不同的文化在下北澤這個充滿藝術氣息的地方進行交流。「Mikan下北」分為A、B、C、D和E街，匯集不同特色店家，設立共享辦公室及實驗室，讓創作者在這裏激發創意、分享靈感。另外，在這裏能找到不少異國美食餐廳，讓下北澤飄逸着異國情調。

Mikan下北

・地址：東京都世田谷区北沢2-11-15（各店家營業時間不同，請以官網時間為主）

・營業時間：11:00～24:00

・交通方式：從新宿車站搭乘京王井の頭線，或小田急小田原線，至下北澤車站（下北沢駅）下車

下北澤2023｜3間下北澤必逛IG打卡店家推薦

1. 東洋百貨店

東洋百貨店是有約20間以古著店為中心的時尚店家聚集的車庫。只是來這裡逛逛就能感受到下北澤充滿個性的氣氛。除了古著店以外，還有進口雜貨店、美甲店、原創飾品店等有著豐富特色的店家擠滿此處，並且價格都相當親民。

地址：東京都世田谷区北澤2-25-8

電話：03-3468-7000

營業時間： 12:00-20:00

2. 202カリー堂

位於東京下北澤的甜點店「202カリー堂」，最近因為推出了生巧克力系列甜點，而成為推特上的話題店家。其中最讓大家瘋狂的就是巴斯克芝士蛋糕，好評如潮。來到下北澤絕對不能錯過！

地址：東京世田谷区代田5-34-21ハイランド202

電話：0364138857

營業時間：9:00〜22:00

3. TSUTAYA書店

下北澤是人文匯集之處，來到這裡當然一定要逛書店！日本全國有不少店舖的「TSUTAYA書店」在「Mikan下北」開設了下北澤最大規模的漫畫賣場！裏面販售各類精美文具、獨特文創商品與生活雜貨，文青必逛！

地址：東京都世田穀區北澤2-11-15

電話：03-6778-4039

營業時間：09:00–22:00

下北澤是東京的文青新景點。（下北線路街）

下北澤五大新設施，讓這個人文匯集的地方增添了更多獨特魅力，相信未來亦會陸續有更多特色店家進駐下北澤。來東京時，大家千萬不要錯過下北澤這個充滿青春活力的東京文青聖地，盡情享受專屬於下北澤的慢活步調！

（全文完）