立山黑部開山懶人包2023　10層樓高「大雪谷」／登山路線／主要景點／何時開山一文看

立山黑部2023｜位於日本富山縣的「立山黑部」是著名景點，標誌性畫面是旅遊巴穿過左右兩面可達十層樓高的雪牆，這個景點稱為「大雪谷」（雪の大谷），也有人稱為「雪壁」，是必到景點。下文為你介紹立山黑部的基本資料、主要景點和登山路線。

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說到去立山黑部旅遊，就會聯想到「大雪谷」，在高高的雪牆旁打卡。（mel.janelle＠IG）

立山黑部開山｜【1】「立山黑部」在哪裡？

「立山黑部」其實是立山和黑部兩個地區合稱，到「立山黑部」旅遊具體來說是要去「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」旅遊。

立山黑部開山｜【2】甚麼是「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」？

「阿爾卑斯山脈路線Alpen Route」是指富山縣立山站到長野縣扇澤站的登山旅遊路線，全長90公里，中間要登上高2,500米山嶽地帶，要完走整條路線，需要使用6種交通工具。

要完走整條路線，需要使用6種交通工具，纜車是其中一種。（tk.alpine_route＠IG）

立山黑部開山｜【3】「立山黑部」有甚吸引力？

整條「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」有許多美不勝收的自然美景，包括大雪谷和「Mikuriga 池沼」等等，而且四季景色有變化鮮明，可感受到大自然之美。

立山黑部開山｜【4】「立山黑部」何時開山？

「阿爾卑斯山脈路線Alpen Route」一般由11月至來年4月冬季是封山期，官方公布2023年4月15日開山。

穿過大雪谷是整條「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」的重頭戲。（Klook圖片）

立山黑部開山【5】「立山黑部」必去景點 ── 大雪谷

位於立山上的室堂站的「大雪谷」（雪の大谷），也有人稱為「雪壁」，是整條登山路線最主要景點，無論你如何設計路線，都一定包括「大雪谷」在內。該處經過數個月漫長冬季，會堆積起20米積雪，而日本鐵道會使用巨型鏟雪車，從中開闢出一條長長車道，兩旁便形高高的雪牆，遊客通過大雪谷，欣賞這壯觀景色。

Mikuriga 池沼於春夏期閒會變得綠悠悠。（tk.alpine_route＠IG）

立山黑部開山【6】「立山黑部」必去景點 ── Mikuriga 池沼

Mikuriga 池沼是立山火山的火山湖，位於海拔2,405米，面積約3萬平方米，深15米，湖面反射立山的景觀，非常壯麗。而由於這裡四季分明，如果未融雪時上身，可以欣賞到山湖同被白雪覆蓋的「銀世界」景觀，如果是融雪後的夏季登山，則是山湖一片綠悠悠。

黑部水庫是日本最大拱形結構式水庫。（Klook圖片）

立山黑部開山【7】「立山黑部」必去景點 ── 黑部水庫

「阿爾卑斯山脈路線Alpen Route」另一必去景點是黑部水庫，是日本最大拱形結構式水庫。走上220層階梯的展望台，可以欣賞整個水庫範圍美景。夏天到黑部水庫也可於近處觀賞洩洪，看著每秒鐘10噸以上排水量的壯觀氣勢，以及洩洪造成的彩虹景色。

立山黑部開山【8】「立山黑部」一定要春天去？

上面提到，如果你主要目的是欣賞壯觀的「大雪谷」，可以於4至6月春天的「雪壁期」登山；如果6至10月夏季登山，則可以欣賞水壩洩洪及綠悠悠的Mikuriga 池沼，到9至11月上旬秋季登山則可賞楓，你會看由山腳到山頂，分別佈滿黃、橘、紅、綠等色彩，如詩如畫。

上圖完整地解構了「阿爾卑斯山脈路線Alpen Route」，從哪一個方向進入和離開，是規劃整趟旅程的關鍵。（官網圖片）

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立山黑部開山【9】我該如何規劃路線？

如果要完整地走完「阿爾卑斯山脈路線Alpen Route」，即要由立山站去到扇澤，或反過來由扇澤走到立山站，需時至少6至8個小時。也有人選擇從立山車站登山，遊「大雪谷」，再到黑部水庫，然後折返立山站，估計要花8個小時。另有遊覽「大雪谷」最短路線，即從扇澤方向登山，到大雪谷便折返扇澤，估計5至6小時可完成。

規劃「阿爾卑斯山脈路線Alpen Route」路線遊覽方式，其實還要考慮你整趟旅程如何配合，例如你可以先飛東京玩兩天，再到長野縣從扇澤登山，然後從立山站離開往大阪遊玩，最後在大阪離開日本。當然也可以東京方向去，再返回東京，也有人配搭名古屋旅遊。

所以，要好好享受「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」旅程，必需要提前規劃，並要因為路線，選購合適的鐵路「周遊券」，否則車費開支可能很高。

資料來源： 立山黑部阿爾卑斯山脈路線官方網站

（全文完）

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