返回
按輸入鍵開始搜尋

遊奈良餵鹿被咬傷大腿　女生痛到大哭　網民分享：一個地點鹿更兇｜附一招自保方法

  • 大C
  • 2023年03月07日
遊奈良餵鹿被咬傷大腿　女生痛到大哭　網民分享：一個地點鹿更兇｜附一招自保方法

京都、奈良旅遊｜大阪、京都、奈良一日遊是日本旅遊其中一個熱門行程，當中去奈良必然會見到名物野鹿，而買鹿餅餵鹿更是不少遊客指定動作。不過，最近有一位女網民哭訴，餵鹿時被野鹿咬傷大腿，痛得大哭，而原來有不少網民都有被咬經歷。

遊奈良餵鹿被咬傷　女生痛到大哭　教一招自保　網民分享被咬經歷　指一個地點鹿更兇
女生鹿咬傷數日後，瘀青面積非常大。（Dcard）

200日圓買鹿餅餵鹿

該女生在台灣Dcard討論區上，以「在奈良被鹿咬到哭是否搞錯了什麼」為題發文講述經過，表示早前「懷著興奮的心情開始美好的旅程」，其中有一天的行程是到奈良，「到了奈良公園之後，看到好多人都在餵鹿，抱著有點害怕可是又很想試試看的心情，從錢包掏出200塊日幣買了一疊鹿餅。」

【推薦閱讀】
奈良酒店8間近JR推介　1分鐘到車站／天然溫泉／小童免費　超近公園餵鹿
京都溫泉酒店9間推介　2分鐘到車站／私人風呂／日式旅館／家庭友善／溫泉別墅　最平$974

女生表示，手上拿著鹿餅馬上被鹿包圍，「有的鹿會咬衣服，有的鹿會輕輕撞我」。然而，她卻一直無法拆開包裝，「這個時候！ 我的左大腿被咬了一大口！」她憶述當下沒有感覺很痛，大概十秒後腿開始超痛，「我就哭了……把鹿餅丟給朋友之後（感謝他的救援） 真的痛到受不了，跑到旁邊繼續哭，去廁所看發現大瘀青，整個腫起來，還有一點點傷口」。該女生最後分享一招自保：「萬一鹿餅拆不開就整疊丟出去，包裝紙是可以食用的。」

遊奈良餵鹿被咬傷　女生痛到大哭　教一招自保　網民分享被咬經歷　指一個地點鹿更兇
奈良公園一帶有告示牌提醒野鹿可能會攻擊人。（[email protected]_NATSUKI）

一個地點鹿更兇

去奈良餵鹿被咬似乎並不罕見，該位女生發帖後吸引不少有同樣經歷網民留言，有人說：「我之前也被咬我的肚子（而且我有三層肥肉，剛好咬了一層！痛到哭）餅乾直接丟出去，回飯店肚子一團瘀血。」另有人說：「以前去過一次奈良，也是買了一包鹿餅，一拆開來馬上被團團包圍…..每隻鹿都像餓死鬼一樣瘋狂的咬殺你的四肢，我屁股甚至被咬出瘀青。」

【推薦閱讀】
大阪65間酒店總整理　 全新開幕／2分鐘到車站／免費溫泉／日式旅館　最平115元
日本大阪10間溫泉酒店　位置方便3分鐘到JR　天然泉水／日式旅館／免費桑拿／SPA　

有剛去到奈良的網民提醒一個地點鹿更兇，他說：「我也是上個禮拜去玩，奈良的鹿真的只要看到鹿餅就瘋狂，尤其是越靠近春日大社附近的鹿超兇（因為那邊餵的人很少），雖然我沒有被咬但也是一直被撞……」如果是帶著小朋友去旅行餵鹿，就要小心注意了。

（全文完）

一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法
問：女網民為何會被奈良鹿咬？

答：該女網民表示，手上拿著鹿餅馬上被鹿包圍，當她…詳情按此

問：對於女生遭遇網民有甚麼反應？

答：有不少網民分享類似經，原來不少人在奈良被鹿咬傷…詳情按此

其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
今天