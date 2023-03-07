遊奈良餵鹿被咬傷大腿　女生痛到大哭　網民分享：一個地點鹿更兇｜附一招自保方法

京都、奈良旅遊｜大阪、京都、奈良一日遊是日本旅遊其中一個熱門行程，當中去奈良必然會見到名物野鹿，而買鹿餅餵鹿更是不少遊客指定動作。不過，最近有一位女網民哭訴，餵鹿時被野鹿咬傷大腿，痛得大哭，而原來有不少網民都有被咬經歷。

女生鹿咬傷數日後，瘀青面積非常大。（Dcard）

200日圓買鹿餅餵鹿

該女生在台灣Dcard討論區上，以「在奈良被鹿咬到哭是否搞錯了什麼」為題發文講述經過，表示早前「懷著興奮的心情開始美好的旅程」，其中有一天的行程是到奈良，「到了奈良公園之後，看到好多人都在餵鹿，抱著有點害怕可是又很想試試看的心情，從錢包掏出200塊日幣買了一疊鹿餅。」

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女生表示，手上拿著鹿餅馬上被鹿包圍，「有的鹿會咬衣服，有的鹿會輕輕撞我」。然而，她卻一直無法拆開包裝，「這個時候！ 我的左大腿被咬了一大口！」她憶述當下沒有感覺很痛，大概十秒後腿開始超痛，「我就哭了……把鹿餅丟給朋友之後（感謝他的救援） 真的痛到受不了，跑到旁邊繼續哭，去廁所看發現大瘀青，整個腫起來，還有一點點傷口」。該女生最後分享一招自保：「萬一鹿餅拆不開就整疊丟出去，包裝紙是可以食用的。」

一個地點鹿更兇

去奈良餵鹿被咬似乎並不罕見，該位女生發帖後吸引不少有同樣經歷網民留言，有人說：「我之前也被咬我的肚子（而且我有三層肥肉，剛好咬了一層！痛到哭）餅乾直接丟出去，回飯店肚子一團瘀血。」另有人說：「以前去過一次奈良，也是買了一包鹿餅，一拆開來馬上被團團包圍…..每隻鹿都像餓死鬼一樣瘋狂的咬殺你的四肢，我屁股甚至被咬出瘀青。」

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有剛去到奈良的網民提醒一個地點鹿更兇，他說：「我也是上個禮拜去玩，奈良的鹿真的只要看到鹿餅就瘋狂，尤其是越靠近春日大社附近的鹿超兇（因為那邊餵的人很少），雖然我沒有被咬但也是一直被撞……」如果是帶著小朋友去旅行餵鹿，就要小心注意了。

（全文完）