女生中央圖書館內脫至全祼！ 網上瘋傳祼露短片　康文署報警

中央圖書館祼女片瘋傳｜近日網上瘋傳一段片長僅4秒的祼露短片，顯示一名女生在中央圖書館內脫至全祼，似乎是有人刻意擺拍，不少網民批評做法有違道德，質疑是「為錢拍片」，康文署表示已經報警處理。

女生於圖書館內脫至全祼。 （短片截圖）

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女生似有意擺拍

該段影片僅長4秒，片中女生一開始便脫去外衣，全祼上鏡，並伸出手向書櫃作勢要取書，而拍攝者則漸漸走向女生，其間女生一度有望向鏡頭，雙方顯得有默契。因此有網民懷疑女生是「為錢拍片」，亦有網民批評在公眾地方拍不雅影片有違道德，也影響他人，另有網民質疑圖書館保安員為何未有察覺及制止。

女生作勢伸手取書，並有望鏡頭，似是刻意擺拍。 （短片截圖）

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康文署報警

根據影片背景，相信地點是中央圖書館，拍攝時間似已入夜。康文署回覆傳媒查詢時表示，不清楚影片來源及拍攝時間，圖書館亦無收過相關情況的報告，署方已就影片的相關行為報警。根據《刑事罪行條例》中第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

（全文完）