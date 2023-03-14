消費券2023懶人包｜$5,000領取資格／派發時間／尾數金額一文看　1類人只能領$2,500

消費券2023｜政府早前公布了消費券計劃2023最新詳情，4月起政府將向合資格市民分期發放總額5,000元消費券。有什麼申請資格？使用限期？哪2類人合資格領取消費券？即睇消費券2023最新詳情！

財政司長陳茂波於《財政預算案》宣布今年再派發5,000元電子消費券。（政府新聞網圖片）

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消費券2023懶人包｜Q1. 消費券金額及派發期數？申請資格？

2023消費券計劃，申請對象為2類人士，港府將分2期發放總額5,000元或2,500元的消費券。18歲或以上的香港永久性居民，以及新來港人士，可以領取全額5,000元消費券；透過不同入境計劃在港居住及升學的合資格人士，則只能領取總額2,500元消費券。

消費券2023懶人包｜Q2. 首次派發日期？

可領取全額5,000元的合資格人士首期將獲發3,000元，而領取2,500元消費券的合資格人士將獲發首期1,500元。已成功登記2022年消費券計劃的現有登記人，會在2023年4月16日收到手機短訊或應用程式推送通知，透過其已登記的支付工具帳戶直接獲發消費券，市民不用重新登記。

消費券2023懶人包｜Q3. 第二期消費券派發日期？

第二期消費券將於7月16日派發。

消費券2023懶人包｜Q4. 消費券有哪些電子支付工具？如何派發？

合資格市民可選擇以支付寶香港（AlipayHK）、BoC Pay、八達通（Octopus）、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領取消費券。

透過八達通收取消費券的市民，可透過到公共交通費用補貼領取站、指定超級市場及便利店、八達通服務站或透過八達通手機應用程式領取消費券。

市民可透過6款電子錢包領取消費券。（freepik）

消費券2023懶人包｜Q5. 可轉電子支付工具？如果遺失帳戶、失卡怎麼辦？

收取第一期消費券不可轉電子支付工具，需要使用去年登記的電子渠道。如有帳戶已失效、遺失卡等情況，會有特定渠道更改密碼。如果確定其帳戶已失效，須在2023年3月29日或之前更新帳戶登記紀錄，以同一款儲值支付工具的另一個帳戶，領取2023年消費券計劃的第一期消費券。使用八達通的市民，可以用另一張八達通卡領取第一期消費券，舊的八達通卡將會被註銷。

消費券2023懶人包｜Q6. 更改電子支付工具？

市民若想更改第二期消費券收取方式，可透過特定網站、熱線、電郵或傳真等方式遞交申請，更改電子支付工具帳戶。有關市民會在遞交申請後約一星期內收到其申請結果的短訊通知。

消費券2023懶人包｜Q7.消費券使用期限及限制？

以支付寶香港（AlipayHK）、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HKp & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，4月16日收到第一期消費券的有效期至2023年10月31日，而第二期消費券有效期至2024年1月31日。

透過八達通（Octopus）收取消費券的市民，第一期領取消費券期限為2023年9月30日，最後使用限期為10月31日。如想最快收到第二期消費券，必須於6月30日或之前用完第一期，才可於7月16日收到第二期消費券。如果6月30日前未用完第一期消費券，則須於7月30日前用完，才可於8月16日領取到第二期消費券。

八達通用戶必須於6月30日或之前用光第一期，才可於7月16日收到第二期消費券。（octopus.com）

另外，消費券只可用於本地零售、餐飲等服務業實體及網上店舖，不可用於政府費、公用事業收費等交易類別，亦不可以兌現或作其他用途。

（全文完）