消委會抽濕機評測｜LG／Panasonic／Philips／惠而浦　邊款抽得又抵玩？10款高分型號清單

消委會抽濕機評測｜隨著一道廣闊低壓槽影響華南天氣，天文台預料，本周中後期會有大雨及雷暴，相對濕度高達80%至95%。如果想保持家居乾爽，開抽濕機是最直接可靠的方法，消委會早前測試14款家用抽濕機，並就抽濕效能、能源效率等方面評分，當中有12款型號獲高評分肯定！打算入手抽濕機的你，快快參考這份報告。

消委會早前測試14款家用抽濕機，並就抽濕效能、能源效率等方面評分。（消委會）

12款樣本獲4星或以上高評分

消委會早前聯同機電工程署合測試14款家用抽濕機，價錢介乎$1,899至$5,980不等，並就抽濕表現、能源效能、安全程度、方便程度作評分。當中有12款獲4星以上高評分（5星為滿分）。12款高評分抽濕機清單：

高評分抽濕機1. Panasonic

Panasonic（消委會）

高評分抽濕機2. Philips

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Philips（消委會）

高評分抽濕機3. Sharp

Sharp（消委會）

高評分抽濕機4. 惠而浦

惠而浦（消委會）

高評分抽濕機5. LG

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LG（消委會）

高評分抽濕機6. 草津

草津（消委會）

高評分抽濕機7. Hitachi

Hitachi（消委會）

高評分抽濕機8. Rasonic

Rasonic（消委會）

高評分抽濕機9. 多美達Dometic

多美達Dometic（消委會）

高評分抽濕機10. 家麗Gala

家麗Gala（消委會）

高評分抽濕機11. 正負零

正負零（消委會）

高評分抽濕機12. 美的Media

美的Media（消委會）

高評分款式 最平$2099有交易

如果大家以價錢為主要考慮因素，同獲4星評分的「正負零」及「美的Media」樣本，售價分別為$2780及$2099，性價比較高；但如果家中非常潮濕的用戶，4星評分的「多美達Dometic」）（$3,688）及「家麗Gala」（$3,690）樣本則是個好選擇，皆因兩者的實際每日抽濕量為17.8L，以及17.9L，「抽水能力」是眾多高評分樣本之冠。

如果預算較鬆動的朋友，又想有較高級享受，不妨考慮滿分評分的「LG」款式（$5,190），或者4.5星評分的「Panasonic」（$5,980）和「草津」（$5,480）。

消委會提醒，乾衣時切勿把衣服遮蓋出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。（消委會）

此外，消委會就抽濕機提供7大選購及使用貼士：

若居住的面積較大或環境較潮濕（例如近海），建議選購抽濕量較高型號，抽濕速度相對較快。

消費者注意，抽濕機盛水器的容量愈大，倒水的次數便會愈少。

較重的抽濕機大多設有腳輪，活動腳輪盡量選可360°移動。

乾衣時切勿把衣服遮蓋出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。

用戶應善用定時關機功能，避免抽濕機開機時間過長或忘記關機。

避免於無人看管或晚上睡覺時使用抽濕機。

定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱。

（全文完）

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