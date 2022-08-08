木蘭風球｜天文台料狂風驟雨　風力達8號波程度　歐美預報8.10熱帶氣旋撲港

有颱風打到嚟！天文台預測，南海中部一個低壓區最快今晚（8月8日）發展成熱帶氣旋，正移向廣東西部至海南島一帶，預料本港未來兩日會有狂風驟雨。至周三（8月10日），天文台預料本港離岸及高地風力更達8級。如果對照風力級數，程度達8號風球風力。

天文台預料本港未來兩日有狂風驟雨。（unsplash）

視乎發展、動向發出一號風球

天文台指，位於南海中部的一個低壓區，會在今晚稍後至明早（8月9日）逐漸發展為熱帶氣旋，並移向廣東西部至海南島一帶，但其強度仍存在變數。天文台會視乎該低壓區屆時的實際發展及動向，考慮發出一號戒備信號。

本周三離岸及高地達8級，風力相等於8號風球。（天文台網頁）

受其外圍雨帶影響，未來兩三日南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。天文台預料，本港未來幾日將迎來壞天氣，有狂風雷暴及驟雨，預料本周三初時間中有6級風，離岸及高地達8級，風力相等於8號風球。

如果今次熱帶氣旋如果能成形，會叫「木蘭」。「木蘭」的名字是內地命名，所指的並非大家熟悉的花木蘭，而是一種在海南地區生長的花種。雖然目前仍未正式為風球命名，但歐美兩大預報系統均預測，熱帶氣旋在周中影響本港。

歐美預測將在本港西面登陸

據歐洲中期預料中心ECMWF及美國全球預報系統GFS預測，該南海一帶生成的低壓區，今日起會逐步增強，移向預料本周三最接近本港，並於本港西面、陽江市及湛江一帶。

歐洲中期預料中心ECMWF預計熱帶氣旋將會在周三靠近香港。（Windy.com截圖）

美國全球預報系統GFS對南海低壓區亦有類似預測。（Windy.com截圖）

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