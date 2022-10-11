韓國自由行｜首爾汝矣島現代百貨　13間人氣商店必逛　名牌手袋＋Cafe食爆Cream可頌＋波鞋店

韓國自由行2022｜要說現在韓國最紅的地點就一定是全首爾最大的百貨，汝矣島現代百貨。汝矣島現代百貨集合購物、美食、Cafe、室內植物園、人工瀑布、公演場地、文化空間於一身，花上一整天也逛不完。2021年才開業的汝矣島現代百貨，相信大部分港人都未去過。裡面不但有女士必愛的名牌包包店，還有不少人氣甜品店、麵包店，就讓小編為大家介紹13間連韓國人都推介店舖。

汝矣島現代百貨於2021年2月開幕，總營業面積89,100平方米，最有名的是聳立於商場1樓到3樓，高約12米的人工瀑布Water Garden。與一般百貨公司一樣，這裡都有Prada、Gucci、Burberry等國際名牌、化妝品牌等，亦有Nike Sport Plus等運動品牌。美食方面，汝矣島現代百貨引入超過100間餐廳，多到你有選擇困難。

在疫情下開業的汝矣島現代百貨，第一年銷售額就超過了8000億韓元（約48億港元），創下了韓國百貨店開業1年銷售額的最高紀錄，以下為你介紹13間韓國人推介的店舖！

汝矣島現代百貨各樓層分類：

B2/F：創意空間（Creative Ground）

B1/F：首爾美食（Tasty Seoul）

1/F：化妝品、外國名牌（Exclusive Label）

2/F：現代生活（Modern Mood）

3/F：時裝（About Fashion）

4/F：生活（Life & Balance）

5/F：室內植物空間（Sounds Forest）

6/F：餐廳與藝術（Dining & Art）

13間韓國人推介的店舖

【1】 CONVERSE （컨버스 커스팀）

樓層：B2/F

CONVERSE客製店。（資料圖片）

帆布鞋品牌CONVERSE一直深受大眾歡迎，簡樸設計可能常出現「撞鞋」情況。之前在日本才有的CONVERSE客製店，現在韓國都有了！從鞋款、鞋帶、到裝飾都可以設計成自己想要的形狀和顏色，打造獨一無二的帆布鞋。一雙帆布鞋只需1萬韓元（約70港元），而logo、和熨貼則各需3000韓元（約20港元），小編覺得非常抵玩！

一雙帆布鞋只需1萬韓元（約70港元）。（資料圖片）

logo、和熨貼則各需3000韓元（約20港元）。（資料圖片）

【2】 Samuel Smalls （사무엘스몰즈）

樓層： B2/F

Samuel Smalls的規模雖然不是很大，但店內收藏的每一個產品都非常獨特，聚在一起便打造成它的品牌。走進Samuel Smalls會有種懷舊感覺，到處都是一些千奇百怪的貨品、玩具等，而且還有一些是只有在這裡才獨有的產品，喜歡趣味性擺設的話不要錯過。

【3】Nice Weather（나이스웨더）

樓層：B2/F

Nice Weather又有室內便利店之稱。（IG＠jeonga_s_）

Nice Weather又有室內便利店之稱，因為 Nice Weather內集合了韓國新世代最喜歡的各種產品。由於便利店的概念，店內產品不分種類，例如衛衣帽子、家品、海外人氣零食、甚至有延南洞非常有名的Old Ferry Donut，應有盡有。

Nice Weather內集合了韓國新世代最喜歡的各種產品。（IG＠gq_korea）

由於便利店的概念，店內產品不分種類。（IG＠gq_korea）

【4】Still Books （스틸북스）

樓層：B2/F

Still Books以木系風格設計。（IG＠hhhhhana_rume）

近年韓國的圖書館成為閱讀加打卡熱點，例如COEX MALL星空圖書館。位於B2的書店Still Books以木系風格設計，書本分門別類，亦有售唱片機等文藝擺設。不懂韓文亦不用擔心，這裡韓、中、英語書籍都一應俱全。愛閱讀可以「打書釘」，不愛看書都可以打卡，「偽文青」一下。

亦有售唱片機等文藝擺設。（IG＠hhhhhana_rume）

不愛看書都可以打卡，「偽文青」一下。（IG＠hhhhhana_rume）

【5】BGZT LAB by 번개장터

樓層：B2/F

BGZT LAB賣各種運動名牌或限量版波鞋。（IG＠5252jaeeun）

번개장터是韓國最大二手網站，BGZT LAB是他們推出的首間波鞋實體店，店內售賣各種運動名牌或限量版波鞋，波鞋控的你不妨到這裡尋寶。若你認為昂貴的運動鞋與你無關，小編亦推薦你去朝聖一下店內的壯觀「波鞋牆」純打卡。由於朝聖人士實在太多，為省卻排隊時間，推薦大家用「汝矣島現代百貨」APP先網上排隊。

可到「波鞋牆」打卡。（IG＠5252jaeeun）

推薦大家用「汝矣島現代百貨」APP先網上排隊。（《라이프샷》截圖）

【6】Arket（아르켓）

樓層：B2/F

Arket是英國H&M旗下一個時裝品牌。（《라이프샷》截圖）

Arket是大家都熟悉的英國H&M旗下一個時裝品牌，汝矣島現代百貨店為亞洲首間分店。設計以灰色、米白色等純色系設計為主，有衣服、手袋等男女都適合。店內同時設有的Cafe，累了可以休息一下。

店內同時設有的Cafe（網上圖片）

【7】 88拉麵STAGE（88 라면스테이지）

樓層：B1/F

店內五顏六色的「拉麵牆」亦令這家店變成打卡熱點。（IG＠sso_danim）

喜歡吃韓國即食麵（韓國通常譯作拉麵），千萬不能錯過88拉麵STAGE！這裡不侷限於韓國某些出名的拉麵品牌，還可以買到煮麵工具和世界各地的拉麵，一定至少有一款你未試過，店內五顏六色的「拉麵牆」亦令這家店變成打卡熱點，不買麵都可以拍照留念啊！

可以買到煮麵工具和世界各地的拉麵。（IG＠sso_danim）

喜歡吃韓國即食麵不要錯過。（IG＠eyesmag）

【8】Cafe Layered （카페 레아어드）

樓層：B1/F

Cafe Layered總店位於弘大延南洞。（IG＠jtravel_seasia）

Cafe Layered總店位於弘大延南洞，售賣多款蛋糕、餅乾、Scone等甜點，是韓國現時最高人氣之一的cafe。店內裝潢走溫馨淡黃色風格，主餐桌上擺放著一盤盤讓人垂涎欲滴的甜點。不管到哪家分店都需要排隊等候，愛吃甜點的你不妨到這裡「朝聖」。

Cafe Layered是韓國現時最高人氣之一的cafe。（IG＠travel_seasia）

Cafe Layered售賣多款蛋糕、餅乾、Scone等甜點。（IG＠travel_seasia）

【9】 시간을 들이다

樓層：B1/F

시간을 들이다的可頌麵包在韓國超高人氣！（IG＠jin_happy.cooking）

除了Cafe甜點，位於B1/F的시간을 들이다，店內的可頌麵包（像香港的牛角酥）在韓國人氣超高！有原味、紅豆牛奶、朱古力等口味，香噴噴的酥皮，加上咬開麵包後快滿瀉的爆漿鮮奶油，小編都快要流口水了。可頌麵包每個售價只是4200韓元（約28港元），大家臨走前可以買幾個不同口味回酒店品嚐。

店內有售多款可頌麵包。（IG＠jin_happy.cooking）

咬開麵包後快滿瀉的爆漿鮮奶油。（IG＠jin_happy.cooking）

【10】Butler Coffee（버틀러커피）

樓層：B1/F

Butler Coffee是韓國當紅咖啡店之一。（IG＠eatpraylove511）

本店位於鐘路的Butler Coffee，是韓國當紅咖啡店之一。店內最有名的就是Bulter Spanner，咖啡表面舖滿曲奇和奶油，售價6萬韓元（約42港元）。同場還有以店舖裝修打卡出名的Taylor Coffee和Camel Coffee，喜歡咖啡的人士可以一次過滿足3個願望。

店內最有名的就是Bulter Spanner咖啡。（IG＠gigo_dido）

【11】 Eggslut （에그슬럿）

樓層：B1/F

美國餐廳Eggslut被譽為漢堡界名牌。（IG＠busanplanet）

各位蛋控請注意！被譽為漢堡界名牌的美國餐廳Eggslut，在汝矣島現代百貨都有分店！韓國分店同樣主打各式雞蛋漢堡包，其中韓國人大力推介半熟流心蛋漢堡，香噴噴的牛油漢堡包，夾住滑溜的雞蛋和各款配料，小編光看圖片都已經流口水了。

Eggslut主打各式雞蛋漢堡包。（IG＠＠channyoppa）

韓國人大力推介半熟流心蛋漢堡。（IG＠busanplanet）

【12】 스튜디오 스와인 泡泡館

樓層：1/F

於1樓的是小朋友最愛，粉紅色泡泡館。（IG＠min_mont）

位於1樓的是小朋友最愛，粉紅色泡泡館。館內充滿住滿天飛的泡泡，成年人進去也即時變成「大朋友」。而且因為全館都充滿著肥皂泡，令泡泡都不會輕易破掉，非常神奇。

泡泡不會輕易破掉，非常神奇。（IG＠min_mont）

【13】Uncommon Store（언커먼스토어）

樓層：6/F

Uncommon Store採取全自動結帳模式。（IG＠the_hyundai）

一聽到就知道這家店Uncommon（不普通），店內採取全自動結帳模式。天花設有多個AI，從你在貨架上取走後，一直感應客人付款情況，而店內貨品會定期按不同展覽主題轉變。有一點需要注意，店內付款需使用「汝矣島現代百貨」APP已認證的信用卡，若有任何問題，店內亦有員工可以幫忙。

天花設有多個AI一直感應客人付款情況。（IG＠the_hyundai）

店內貨品會定期按不同展覽主題轉變。（IG＠the_hyundai）

The Hyundai Seoul （더현대 서울）

地址：首爾永登浦區汝矣島路108 （서울특별시 영등포구 여의대로 108）

交通：地鐵5／9號線 汝矣島站（여의도역）4號出口，步行9分鐘

（全文完）