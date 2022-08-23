馬鞍風球｜8.25風力達8號波　天文台料「東登變西登」　隨時掀風暴潮破壞力驚人

熱帶氣旋「馬鞍」預測路徑突然轉向，天氣急轉壞！熱帶氣旋馬鞍預計8月23日晚進入本港800公里警戒範圍。天文台原本預測它在本港東面一帶登陸，但大半日過後，已改為在本港西面登陸，風勢及破壞力都變得更強，隨時觸發風暴潮。天文台預測，馬鞍星期四（8月25日）最接近香港，屆時本港有狂風大雨，離岸及高地風力達8號波程度。

天文台預測，本港天氣會在明日稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強。（unsplash）

進入警戒範圍 今晚或掛1號波

天文台指，馬鞍會在今日日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

狂風大驟雨 天氣急變壞

本港天氣會在明日（8月24日）稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強。按天文台最新預測，馬鞍將於星期四以強烈熱帶風暴姿態逼近本港，本港料有狂風大驟雨，吹北風5至6級，漸轉吹西南風7級，離岸高地達8級，即部分地區或達8號風球風力。

天文台預測，星期四離岸高地風力達8級，即部分地區或達8號風球風力。（天文台網頁截圖）

馬鞍走勢飄忽，按天文台昨日的路徑預測，馬鞍本來在星期四採取「東登」路徑，即在本港東面、深圳鹽田一帶登陸；但大半天過後，天文台已將它的預計登陸位置，變成本港西面的澳門一帶，即「西登」。

天文台最新的路徑預測顯示，馬鞍將會在本港西面登陸，破壞力將更強。（天文台網頁截圖）

西登可致嚴重風暴潮

熱帶氣旋採取「東登」或「西登」路徑，對本港天氣的影響都有很大分別。熱帶氣旋如果在香港東面登陸，本港會有一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，因此風力相對較低；不過熱帶氣旋在香港西面登陸的話，本港普遍吹東南風，風力因此會較強，而且東南風會把海水推向岸邊，加上熱帶氣旋的低氣壓中心，可造成嚴重的風暴潮，若配合天文大潮的時間，低窪地帶的水浸風險不容忽視。

歐洲中期天氣預報中心與香港天文台，均預測馬鞍採取「西登」路徑。（windy.com截圖）

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